Neakceptovatelná nezodpovědnost: ministr Blatný je rozhořčený kvůli porušení vládních nařízení některými restauracemi

Policie ČR informovala o zasahování v noci na sobotu po celém Česku ve velkém množství restaurací a barů, které byly přes zákaz otevřené po 22:00. Ministr zdravotnictví Jan Blatný to označil za neakceptovatelnou nezodpovědnost. Požádal ministra vnitra i policejního prezidenta o zpřísnění kontrol.

Mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová potvrdila, že policisté k podobným případům v noci vyjížděli. Dodala však, že přesný počet případů porušení opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, i to, jak byla opatření porušena, bude znát až po víkendu.

„Někteří provozovatelé restaurací a klubů se bohužel chovají velice nezodpovědně. Podle informací od policejního prezidenta vyjížděly v noci hlídky k velkému množství případů, kdy byly podniky otevřené i po 22:00 hodině,“ uvedl ministr.

Chápu a vnímám, že veškerá omezující opatření jsou pro spoustu lidí z různých důvodů bolestivá. Neděláme je rádi a všichni se chceme co nejdříve vrátit zpět do běžného života. Ale jen #spolutozvladneme — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 5, 2020

To jsou spolu s omezením počtu návštěvníků na polovinu běžné kapacity, maximálního počtu čtyř lidí u stolu a míst jen na sezení podmínky, za kterých se mohly ve třetím stupni přísnosti protiepidemických opatření restaurace a bary otevřít.

„Přestože byli jejich provozovatelé upozorněni, jakmile hlídka odjela, otevřeli znovu. Takováto hromadná nezodpovědnost je naprosto neakceptovatelná,“ sdělil ministr.

Podle Blatného je Česko na hranici mezi třetím a čtvrtým stupněm protiepidemického systému PES a při zhoršení situace hrozí, že se restaurace a bary, které byly znovu otevřené teprve ve čtvrtek, budou muset znovu zavřít.

Požádal proto o zpřísnění kontrol a o to, aby provozovatelům takových zařízení byly uloženy pokuty u horní hranice, tedy v milionech korun.

„I kdyby to byly jen desítky případů, považuji to za velký problém,“ řekl Blatný v České televizi.

Chápe, že lidé se po dlouhé době uzavření restaurací chtějí scházet a bavit, vinu dává provozovatelům. Zákazníci by podle něj pochopili, pokud majitel restaurace vládní nařízení o omezené otevírací době dodržuje, a takových je podle něj naprostá většina.

„Ale když se i malá část bude chovat nezodpovědně, tak na to doplatíme všichni,“ dodal.

„Nechci strašit, ale stále se pohybujeme na pomezí třetího a čtvrtého stupně. Opravdu chceme zpátky do ‚čtyřky‘? Pokud se nebudeme všichni chovat zodpovědně, budou to bohužel právě restaurace, kluby a bary, které budou opět zavřeny,“ dodal.

Už v pátek označil Blatný epidemickou situaci za velmi křehkou a jakýkoliv výkyv podle něj může znamenat její výrazné zhoršení.

V současné době se protiepidemická opatření řídí podle systému PES, v němž se vypočítává rizikové skóre na škále nula až sto. Posledních třináct dní je v Česku na hodnotě 57. Po sedmi dnech, které jsou pro zmírnění opatření potřeba, vláda proto minulou neděli schválila přesun do třetího stupně rizika. Platí od čtvrtka a na rozdíl od čtvrtého stupně v něm neplatí noční zákaz vycházení a otevřely se restaurace, služby, všechny obchody nebo hotely.