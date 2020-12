„Být to v Rusku, Číně nebo Bělorusku…“ Ondráček okomentoval protesty v Paříži

V sobotu večer opět vyšly do francouzských ulic tisíce demonstrantů, aby protestovaly proti návrhu nového bezpečnostního zákona o policejní brutalitě. Protestů se zúčastnilo přes 50 tisíc demonstrantů, a to asi na 90 místech napříč Francii. V Paříži do ulic vyšlo zhruba pět tisíc lidí.

Ačkoli sobotní protesty v Paříži během dne probíhaly pokojně, s blížícím se večerem radikálně naladěné skupiny zaútočily na těžkooděnce, ničily výlohy a zapalovaly auta. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin v reakci na to uvedl, že „výtržnici rozbíjejí republiku“.

Dění ve Francii mezitím okomentoval také český poslanec Zdeněk Ondráček. Ten obvinil veřejnoprávní televizi, že protesty ignoruje. Více ji údajně zajímají demonstrace v Rusku či Bělorusku nebo lidská práva v Číně.

„Přátelé, co se nám to v té Francii děje? Informovala o tom ČT? Být to v Rusku, Číně nebo Bělorusku, tak to do nás valí co 30 min. i s debilními komentáři o pravdě, lásce, svobodě, a samozřejmě demokracii. Občanská válka, kterou jsem jim předpovídal už více než před půl rokem, se blíží,“ napsal Ondráček na svůj Facebook.

Zmiňme však, že se nejedná o první takové demonstrace proti spornému bezpečnostnímu zákonu, který byl přijat po teroristickém útoku v Nice. Například minulý týden vyšlo do ulic 133 tisíc lidí v celé Francii, včetně 46 tisíc osob v Paříži.

Kvůli protestům francouzská vláda v pondělí slíbila, že nejspornější části zákona přepíše. Konkrétně se jedná o zákaz zveřejňovat v médiích záběry a fotografie, na nichž by bylo možné identifikovat příslušníky bezpečnostních složek. Část veřejnosti ale chce kompletní stažení zákona.

O nepokojích v Paříži informovala i některá česká média, například iRozhlas nebo Novinky.cz.

Francii ale protesty zmítají již několik let. Největší z nich byly protesty žlutých vest proti vládě Emmanuela Macrona. Loni kvůli nim Francie do ulic povolala armádu, aby předešla výtržnostem. Ondráček to tehdy komentoval slovy, že se situace blíží občanské válce. Podobnými slovy letos v září komentoval situaci v USA po smrti černocha George Floyda. Nejen, že Amerikou v posledních měsících otřásaly násilné demonstrace, ale do ulic začali vycházet i příslušníci občanských domobran ozbrojení poloautomatickými puškami.