Jaroslav Bašta představil vcelku negativní představu o následujícím roce. Ovládnou ho války?

Český politik a bývalý diplomat v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta poskytl komentář portálu PrvníZprávy.cz, v němž se tentokrát zamyslel nad tím, jak by mohl vypadat rok 2021. Jeho předtuchy a prognózy však ale nejsou zrovna pozitivní. Zjistěte se, oč se dotyčný podělil.

Bašta své filozofování o podobě příštího roku začíná návratem do minulosti. Připomíná totiž, že když se před padesáti tisíci lety naši předci z tropického pásma Afriky vydali na svůj pochod na sever, neměli tušení, že si budou muset zvyknout na zcela jiné střídání dne a noci než to, které znali doposud.

„Jejich den byl pěkně půl napůl rozdělen mezi světlo a tmu, což nesčetné generace jejich nelidských i lidských předchůdců měli zakódováno v genech. Na severu se v tomto ohledu setkali s takovou nerovnováhou, že se s tím naše organismy ani po desítkách tisíc let pobytu v novém prostředí nedokázaly úplně vyrovnat,“ uvádí.

„Strach z toho, že tma se už nerozptýlí a zůstane navždy vládnout, vedl ke vzniku mnoha rituálů spojených se zimním slunovratem. Jejich společnými jmenovateli jsou snaha odhalit budoucnost a přinést naději. Až do dnešní doby však platí, že špatné zprávy v temné době děsí dvojnásob, a co je ještě horší, ovlivňují naše očekávání událostí v roce příštím. Tím se dost často nastartuje poněkud záhadný mechanismus nazývaný sebenaplňující předpověď,“ představuje svůj pohled na věc.

Rok 2021 ve znamení válek?

V souvislosti s tím exdiplomat zmiňuje, že na dlouhý den plný světla si sice lidé zvykly rychle, ale problém jim dosud činí prodlužování noci. To dokonce u mnohých způsobuje i psychické potíže.

Bašta konstatuje, že právě letošní adventní čas je těchto chmurných náhledů do budoucnosti plný. A vzápětí uvádí, co za to může.

„Mimo jiné to zavinila pandemie podivné nemoci, která na evropském kontinentě změnila náš způsob života a zatím jen do našeho podvědomí vrátila myšlenky na pomíjivost naší existence,“ vysvětlil a dodal, že právě takové myšlenky umocňuje strach záměrně šířený televizí, novinami a rozhlasem.

Podle jeho slov tak v současné době veřejný prostor ovládla iracionalita velmi podobná té, kterou popsaly středověké kroniky vyprávějící o chování lidí v dobách morových epidemií. A u moru ještě chvíli zůstal, protože ten byl dle něj vždy provázen válkou.

„Náznaky, že by tomu mohlo být i v příštím roce, se bohužel množí. Nejrizikovějším faktorem se ukazuje politická krize a nestabilita v nejmocnější zemi světa, ve Spojených státech. Paradoxně se to děje v situaci, kdy se mění hlava státu, což byl proces, který se tam naposledy zadrhl v roce 1860, kdy na zvolení Abrahama Lincolna již 20. prosince reagovala Jižní Karolína vystoupením z Unie. Následovala občanská válka, která trvala čtyři roky (mimochodem, A. Lincoln kandidoval za Republikánskou stranu),“ připomíná.

Historie by se tak dle něj mohla opakovat, ač v obráceném gardu. Poslední projev stávajícího prezidenta Donalda Trumpa a výzvy jeho bývalého poradce M. Flynna totiž vyvolávají jisté obavy. „Casus belli by tentokrát nepředstavovalo osvobození černých otroků, ale agresivní počínání černošské organizace BLM (Black Lives Matter),“ míní.

A i kdyby se povolební situace v USA tímto směrem nevyhrotila, jsou na místě další obavy a hrozby.

„Nebezpečí válečného konfliktu větších rozměrů nepomine, protože boj s vnějším nepřítelem je osvědčeným způsobem, jak sjednotit rozervanou zemi. V takovém případě lze očekávat recidivu války v Perském zálivu, tentokrát s Íránem. V Evropě se ve stejné době obnoví zamrzlé (či polozamrzlé) konflikty na hranicích Ruské federace (Donbas, Podněstří, Arcach). Raději nedomýšlím možnou reakci západoevropských muslimů,“ zněly jeho prognózy.

V závěru svého komentáře se však politik snaží být optimistický a dodává, že právě nejtemnější období roku většinu lidí vybízí k bilancování a hledání naděje.

„Proto tiše doufám, že se mé pesimistické odhady událostí roku 2021 nenaplní a po Slunovratu s přibývajícím denním světlem bude ubývat i zatím všudypřítomná iracionalita,“ uzavřel své předtuchy.