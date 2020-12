Počet pacientů v nemocnicích klesl. V Česku v neděli přibylo 1 113 případů covidu-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 27 112 lidí, což je o 307 případů méně než v týdnu od 23. do 29. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

V neděli přibylo 1 113 nakažených, což je o 39 případů méně než minulý týden. Tři týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesaly, v posledních dnech testy opět odhalily nárůst, minulý týden byl nejvyšší nárůst v úterý (5 180 případů).

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 546 833 lidí, z toho se 478 094 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 59 837 nakažených, z nichž se 4 179 pacientů nachází v nemocnicích, 553 z nich je ve vážném stavu.

Rizikové skóre v posledních dnech stouplo na 64 bodů, což by znamenalo čtvrtý stupeň pohotovosti. Česko je aktuálně ve třetím.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 8 902 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 605 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Nejvíce se koronavirus stále šíří na Havlíčkobrodsku, kde bylo za posledních sedm dnů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zachyceno asi 616 případů. Chebsko je na tom naopak nejlépe, bylo zde na 100 tisíc obyvatel zachyceno 134 nakažených za posledních sedm dnů.

Střídavá výuka na SŠ

Na středních školách dnes zhruba po dvou měsících výuky na dálku začíná střídavá prezenční a distanční výuka. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude vždy polovina třída, druhá půlka se bude učit z domova, po týdnu se třídy vymění. Poslední ročníky zmíněných škol mohou chodit do školy normálně. Zároveň se všichni žáci mohou každý týden účastnit praktické výuky. O situaci informují České noviny.

Studenti se dnes také mohou vrátit do vysokých škol, jde o skupiny do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a studentů, kteří mají mít praktickou výuku. Řada fakult však již oznámila, že tento semestr dokončí pouze s online výukou.

Zhoršení skóre PES

Ministerstvo zdravotnictví včera informovalo, že index systému PES skokově vzrostl na hodnotu 64. Česko je tak podle něj opět ve čtvrtém stupni rizika. Ministr zdravotnictví Jan Blatný take uvedl, že se kvůli tomu bude situací zabývat na pondělním jednání vláda.

Jak ministr uvedl, rozhodovat se bude na základě situace v následujících dnech.

Podle jeho slov je aktuální hodnota čísla R rovna 1,02 a navýšení nad jedničkou je tak velmi malé. „Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování,“ dodal.

Nutno podotknout, že změna indexu neznamená automaticky změnu opatření. Kvůli tomu, aby mohlo dojít ke zlepšení, musí zůstat v nižším pásmu sedm dní, na zhoršení pak tři dny. O změně však rozhoduje vždy vláda.