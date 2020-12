Ve věku 67 let zemřel bývalý politik a europoslanec Kohlíček. Podlehl těžké nemoci

O jeho smrti informovala politická strana na svých webových stránkách.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé těžké nemoci zemřel Ing. Jaromír Kohlíček, europoslanec, člen ÚV KSČM, předseda MV KSČM Teplice, zastupitel Ústeckého kraje a zastupitel města Teplice. Čest jeho památce!“ stojí v příspěvku na webu.

A tuto smutnou novinku potvrdila i mluvčí KSČM Helena Grofová: „Potvrzuji smutnou zprávu, že pan bývalý europoslanec Kohlíček zemřel.“

Připomeňme, že dotyčný byl v říjnových volbách zvolen do krajského zastupitelstva za KSČM a byl jedním ze čtyř komunistických kandidátů, kteří se tam dostali. Nicméně, v polovině listopadu se omluvil z ustavujícího zasedání. Svůj slib tak měl složit na příštím zasedání zastupitelstva.

A pokud jde o volné křeslo KSČM v zastupitelstvu, to podle zastupitele Jaroslava Komínka obsadí Tomáš Zíka.

Zmiňme, že Kohlíček působil jako politik za komunisty po mnoho let. Ve volbách v roce 2004 byl dokonce zvolen za Českou republiku do Evropského parlamentu. Jako europoslanec působil ve výboru pro dopravu a turistiku a svůj mandát v roce 2009 obhájil. Pokud jde ale o rok 2014, tehdy se do europarlamentu znovu nedostal. Zasedl v něm až o dva roky později, a to jako náhradník po úmrtí Miloslava Ransdorfa (KSČM).