Klaus ml. udeřil: Ať je pokusným králíkem někdo jiný, vakcinaci nelze vynucovat!

Vláda netuší, co má dělat a nikdo jí nevěří, napsal v pondělním komentáři pro portál Echo24.cz šéf Trikolóry Václav Klaus. Poslanec obvinil kabinet, že se fakticky snaží vnutit vakcínu obyvatelstvu, aniž by její bezpečnost byla spolehlivě prokázána.

Na úvod Klaus konstatoval, že vláda nezvládá „řízení“ pandemie a obvinil ji, že „vůbec netuší, co má dělat“. Přitom jí to nezazlívá, neboť to neví žádná vláda. Politikaření kolem vakcíny se mu ale příliš nelíbí a podle něj není překvapivé, že na očkování lidé pohlížejí s opatrností.

„Jde o to, že řada lidí prostě a jednoduše vládě nevěří. Mají pocit, že velké farmaceutické koncerny na extrémně silný tlak vlád léta páně 2020 – něco dodají (a na proočkování celé populace přiměřeně nezchudnou), ale vakcína nebude příliš účinná a může mít řadu vedlejších účinků,“ napsal Klaus.

Většina lidí racionálně nechce být mezi prvními očkovanými. I sám Klaus mezi ně patří.

„Rozhodně nechci být mezi první vlnou očkovaných – ať je pokusným králíkem někdo jiný. Než se teď rozčílíte, jaký jsem zlý člověk – dle všech průzkumů dost podobně uvažuje většina našich občanů (hloupých i chytrých, zlých i hodných, bohatých i chudých) a očkovat se nechce nechat,“ konstatoval.

„Zajímavé je taky, v souboji vědců s tmáři a dezinformátory, že čínská vakcína je špatná (ta je komunistická), ruská je taky špatná (to je snad jasný) a americká taky nic moc (tu ještě částečně dělal Donald Trump, ne?) – výborná je evropská vakcína!!“ poznamenal ironicky Klaus.

Dále ho znepokojuje, že některé vakcíny se a priori odmítají, zatím jiné favorizují.

Kvůli tomu se mu nelíbí páteční hlasování v Poslanecké sněmovně. Přestože vláda o dobrovolné vakcinaci hovoří, fakticky hrozí, že vzniknou dvě skupiny obyvatel. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) totiž uvedl, že k motivaci lidí k dobrovolné vakcinaci navrhuje zvýhodnění očkovaných osob.

„Skupina, co se nenechá očkovat, bude mít menší občanská práva a svobody. Snaha zaručit nediskriminaci neočkovaných – byla podstatou pozměňovacího návrhu poslankyně Maříkové a byla bohužel poražena o jeden hlas. Koalice ‚dělení obyvatel na dvě kvalitativní skupiny´ byla tentokrát ANO+ČSSD+TOP09+jeden Pirát – někteří z demobloku si vytáhli karty a nehlasovali,“ zdůraznil šéf Trikolóry.

„Vakcinace musí být dobrovolná a vláda nesmí dělit obyvatele na dvě skupiny s různými ústavními právy, tedy de facto si vakcinaci vynucovat!!“ zdůraznil Klaus.

Vakcinace v Česku

Doposud nebyla v Evropské unii schválena žádná vakcína. Již nyní se ale objednávají dávky u těch nejperspektivnějších výrobců. V Česku se mezitím dokončuje očkovací strategie. Největší šance na brzké schválení mají výrobci AstraZeneca (Velká Británie), Pfizer (USA) nebo Moderna (USA).

Každopádně má Česko již objednáno tři miliony dávek od společnosti AstraZeneca pro 1,5 milionu lidí. Dávky pro dva miliony lidí má Česko objednáno od firem BioNTech (Německo) a Pfizer. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson (USA) a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi (Francie).

Své vakcíny vyvinulo i Rusko. O víkendu spustilo Rusko hromadné očkování svého obyvatelstva vakcínou Sputnik V. Její výrobci tvrdí, že má účinnost 91,4 % ve 28. dnu po první injekci, účinnost vakcíny 42. den po první injekci převyšuje 95 procent.

Spolehlivost vakcíny Pfizer dosahuje 95 %, uvedli ve společnosti. Moderna má účinnost 94,5 %. AstraZeneca oznámila účinnost v hodnotě 70,4 %.

Ministr Blatný mluvil o plánu očkovat sedmdesát procent populace. Podle průzkumu společnosti Median je ale ochotno se proti koronaviru očkovat 45 % lidí.