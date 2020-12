Okamura a David o novinkách z Bruselu: Cizinci nám budou diktovat a říkat, jak se tady máme chovat a jak tady máme žít

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura a europoslanec Ivan David se vyjádřili ke Zprávě o bilanci evropských voleb, která byla projednávána a schválena v Evropském parlamentu (EP). Na jejím základě by se totiž volby do europarlamentu měly radikálně měnit. Jak? A kdo za to může – kdo tuto změnu podpořil?

Jedna kandidátka, sociální sítě a neziskovky

Podle daných politiků by zmiňovaná změna mohla znamenat mimo jiné tři základní věci, a sice – jedna kandidátka, větší kontrola sociálních sítí a zapojení politických neziskovek. Tomio Okamura se navíc pro portál Parlamentní listy snažil vysvětlit, jak by to celé mělo fungovat v praxi.

„Představte si, že nově EU navrhuje, že volby do Evropského parlamentu budou probíhat tak, že celá Evropa bude jedním volebním obvodem. Budou zde nadnárodní evropské strany. To znamená, že my tady v České republice bychom měli volit na kandidátkách jednotlivých evropských stran cizince, o kterých jsme v životě neslyšeli, kteří tady nežijí, ani nemluví naším jazykem a z nich bychom měli vybírat,“ objasnil šéf SPD, který tímto nápadem není zrovna nadšen.

„Dále se mají více zapojovat do voleb politické neziskové organizace, a dokonce se má stále méně kontrolovat jejich hospodaření a přístup k financím,“ dodal Okamura.

Podle jeho slov má být mimo jiné posílen také boj proti dezinformacím , „neboli proti informacím, které jsou kritické k Evropské unii“. A co dalšího se má změnit?

Politik zmínil také nové metody hlasování na dálku, které mají být zaváděny. Konkrétně se jedná o korespondenční hlasování. „S tím my zásadně nesouhlasíme, podívejte se, jak to probíhá v USA nebo v Rakousku,“ uvedl příklady z praxe.

To ale není vše. Daná zpráva totiž mimo jiné hovoří také o větší kontrole sociálních médií. Dle Okamury je to proto, aby bylo zabráněno se vyjádřit vlasteneckým hlasům v jednotlivých státech.

Jde EU opravdu tím správným směrem?

K věci se vyjádřil i europoslanec Ivan David, který informoval občany o tom, že se má tlačit na realizaci této zprávy.

„Někdo by mohl namítnout, že se jedná pouze o nezávaznou zprávu, ale ta zpráva ukládá předsedovi parlamentu ji předat komisi a komise se má podle této zprávy zařídit a připravit příslušná nařízení a tlačit na realizaci té zprávy,“ uvedl.

Vyslovil se také k tomu, kdo danou zprávu podpořil: „Tuto zprávu podpořili dvě třetiny poslanců Evropského parlamentu, ale z ČR jen čtvrtina poslanců, za nás tuto zprávu podpořili členové KDU-ČSL, Starostů a TOP 09.Tedy Zdechovský, Šojdrová, Polčák, Pospíšil a Niedermayer.“

„Oni to hodlají řešit tím, že bezdomovci nemusí mít žádný doklad o bydlišti, takže mohou volit několikrát na různých místech. A současně konstatují, že za deset let přibylo sedmdesát procent bezdomovců v EU. Což je tedy důkazem toho, že Evropská unie jde správným směrem,“ konstatoval David s jistou ironií.

Europoslanec navíc zmínil i otázku toho, že v patnácti unijních státech nemohou volit osoby s duševními indispozicemi nebo bezdomovci. A jak to plánujeřešit?

Dle jeho slov má být navíc zřízen evropský úřad, jehož úkolem bude kontrolovat financování voleb.

„Celá EU má být tedy jedním volebním obvodem a ty evropské strany, které se skládají z různých politických stran různých zemí, mají mít svého předsedu, který bude objíždět ty jednotlivé státy a provádět tam propagaci. Má být tedy zrušeno 27 národních voleb do Evropského parlamentu,“ dodal.

To je podle Okamury opravdu neuvěřitelné a uvedl, že se tomu „musí trpce smát“. Rozčiloval se však nad tím, že nám tady budou cizinci diktovat a říkat, jak se tady máme chovat a jak tady máme žít.

„My jim vůbec ani nerozumíme. Upřímně já třeba ani německy neumím, tak to jsem zvědavý, co mi tady bude říkat nějaký německý kandidát a mně to upřímně řečeno ani nezajímá, protože mě zajímá život v České republice,“ dodal.

Závěrem pak europoslanec David ještě jednou zmínil, že na základě této zprávy by se měly zlepšit kampaně do voleb a zapojit by se do nich měly hlavně politické neziskovky. Kromě toho ale zpráva obsahuje i to, že v europarlamentu potřeba lépe zastupovat rozmanitou a multikulturní evropskou společnost.