Rozvolnění Česku dlouho nevydrželo: Od středy se mění podmínky a restaurace budou muset od středy zavírat ve 20 hod

Česko od středy čekají další změny. A to kvůli koronavirové situaci. Skóre protiepidemického systému PES totiž opět roste, a tak vláda zasáhla. I když ministerstvo zdravotnictví zatím nenavrhuje přechod ze třetího zpět do čtvrtého, dojde k jisté stagnaci. Dnes to uvedl šéf daného resortu Jan Blatný po jednání vlády.

Blatný se vyjádřil k aktuální situaci a uvedlo, že došlo ke stagnaci stavu. „Zastavil se pokles. Počet nakažených neklesá,“ poznamenal.

„Budeme se muset zaměřit na ty, kteří opatření nedodržují,“ uvedl Blatný.

v posledních dnech vzrostlo a je nyní na stupni čtyři, konkrétně na hodnotě 64 bodů. Proto vláda přechází k jistým změnám.

I přesto ale systém i nadále zůstává ve stupni tři. „Když zhodnotíme všechna data a informace, tak zatím nenavrhneme přechod do stupně čtyři, a to i kdyby zítra bylo skóre nad 60. Situaci budeme dále sledovat a monitorovat,“ uvedl Blatný.

Změna pro restaurace a stravovací zařízení

Vláda tedy dnes na základě aktuálních dat rozhodla, že že bary, restaurace a další stravovací zařízení budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20. 00 hod. Toto nařízení se přitom vztahuje i na výdejní okénka. Stejně tak bude zakázáno prodávat a konzumovat alkohol na ulici, a to po celý den. Zákaz platí i pro prodej alkoholu a jídla na trzích. Omezení se však nevztahuje pro rozvozy jídla.

Podle ministra jde o reakci na chování restaurací a lidí, kteří po zavírací době restaurací a barů po 22. hodině setrvávali na místě a konzumovali alkohol z výdejových okýnek. Na místech se pak shromažďovalo velké množství lidí.

„V posledních sedmi až deseti dnech jsme začali opatření ve stupni čtyři brát na lehkou váhu. Příkladem je prodej přes okénka v nočních hodinách nebo přistavování vyhřívaných stanů k okénkům,“ nechal se slyšet Blatný.

Ministr si zároveň od nových pravidel slibuje, že zvýší pravděpodobnost, že budou opatření dodržována. Kromě toho Blatný vyzval dopravní podniky, aby posílily spoje MHD, aby se v nich lidé nekumulovali, především ve večerních hodinách.

Nová metodika a strategie

Na omezení pro restaurace ale vzápětí reagoval prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Ten prohlásil, že pokud bude vláda takto měnit pravidla, už nikdo neotevře. Zároveň hovořil o kolektivní vině pro gastronomii. Kromě toho dodal, že uvolnění opatření by se na počtu nakažených dle stávajících informací mělo projevovat nejspíše za 14 dnů, a tak současný stav nemůže být způsoben provozem stravovacích podniků.

Řeč přišla také na to, že se podle Blatného do týdne do výpočtu rizikového skóre PES promítne nová metodika Evropského centra pro kontrolu infekčních nemocí (ECDC). Ta dává antigenní testy naroveň s testy PCR.

Již v minulém týdnu Blatný pronesl, že v takovém případě by byl podíl pozitivních testů, který je jedním z parametrů výpočtu, zhruba 14 % místo současných asi 21 %. Proto bude zapotřebí poupravit výpočet některých indexů.

Novela krizového zákona

Je důležité také zmínit, že vláda schválila také novelu krizového zákona, která počítá s pokutami za porušování nařízení vlády až 50 000 Kč pro fyzické a tři miliony pro právnické osoby. Novelu vládě předložil ministr vnitra Jan Hamáček a jejím úkolem je zefektivnit postihování za porušení opatření.

„Je problém postupovat vůči těm, kteří porušují nařízení vlády,“ řekl k věci ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten Hamáčka na tiskové konferenci vlády zastupoval.

Nyní tak novela poputuje ke schválení do Sněmovny.

Prodloužení nouzového stavu

Kromě toho se dnes objevily informace o tom, že vláda odsouhlasila také žádost o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Aktuálně u nás nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude Sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.

Uvádí se, že vláda bude ve Sněmovně žádat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, a tak by tento stav trval do 11. ledna.

Skiareály a jejich otevření

Už teď je ale jasné, že vláda nemůže například počítat s hlasy STAN, jak řekl šéf hnutí Vít Rakušan. Naopak Piráti by toto prodloužení mohlo podpořit, ale jen v řádu dní, a to za podmínky, že se kabinet ANO a ČSSD zaváže k řešení některých problémů. Prohlásil to šéf strany Ivan Bartoš.

Věc, o níž se dnes nijak nerozhodlo, je termín otevření skiareálů. Blatný v této souvislosti poznamenal, že současná epidemická situace zatím neumožňuje toto rozhodnutí přijmout.

Své k věci řekl i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který doplnil, že zatím nebude zveřejněn ani manuál pro provoz zimních středisek.

Koronavirus v ČR

Zmiňme, že za neděli u nás přibylo 1 113 nakažených, což je o 39 případů méně než minulý týden. Tři týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesaly, v posledních dnech ale testy opět odhalily nárůst. Minulý týden byl nejvyšší nárůst zaznamenán v úterý (5 180 případů).

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 546 833 lidí, z toho se 478 094 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 59 837 osob, z nichž se 4 179 pacientů nachází v nemocnicích a 553 z nich je ve vážném stavu.