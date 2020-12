Češi a Slováci už znají své soupeře pro kvalifikaci na MS ve fotbale 2022 v Kataru. Dostali se do náročných skupin

Zatímco na evropském šampionátu český celek v samostatné historii ještě ani jednou nechyběl, na mistrovství světa si zahrál jen v roce 2006. Slovensko také hrálo na Mistrovství světa v roce 2010, nyní se pokusí o druhou etapu v éře nezávislosti.

Losování ve Švýcarsku se konalo, vzhledem k pandemii koronaviru, bez účasti zástupců jednotlivých zemí. Asistovali při něm světový šampion z roku 2006, Ital Daniele De Rossi, a Holanďan Rafael van der Vaart, který se o čtyři roky později stal vicemistrem světa.

Formát kvalifikace

Do evropské kvalifikace MS, která se celá odehraje v pěti pětičlenných a pěti šestičlenných skupinách v příštím roce, se přihlásilo všech 55 členských zemí Evropské fotbalové unie (UEFA). Ty byly rozděleny do šesti výkonnostních košů, v prvních pěti bylo po deseti týmech, v tom šestém po pěti.

Boj o MS 2022 začne až třemi koly v březnu a vyvrcholí v listopadu 2021. Vítězové deseti kvalifikačních skupin postoupí do Kataru přímo, týmy z druhých příček se kvalifikují do play off spolu se dvěma nejlepšími vítězi skupin Ligy národů, kteří nepostoupili přímo na MS a neobsadili v kvalifikační skupině ani druhé místo.

Z dvanácti mužstev si tři nejúspěšnější vybojují místenku na šampionát, a tím se počet evropských účastníků zvýší na třináct. Termíny semifinále jsou 24. a 25. března 2022, tři finálová utkání se pak odehrají 28. a 29. března 2022.

Šampionát má kvůli snesitelnějšímu počasí v zimních měsících naplánovaný výkop netradičně na 21. listopadu, finále by se mělo na jednom ze supermoderních klimatizovaných stadionů uskutečnit 18. prosince.