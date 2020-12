Bývalý prezident Klaus, Prymula a Faltýnek dostali pokutu za nenošení roušek

Podle České televize oznámení o pokutě zmínění dostanou v nejbližších dnech.

Bývalý prezident Václav Klaus byl bez roušky viděn během připomenutí svátku 17. listopadu, kdy ji měl úmyslně pod bradou. Svůj „protest“ okomentoval slovy, že není možné bez diskuze přijímat současné „chaotické zákazy a příkazy“.

Faltýnek s Prymulou byli bez roušky zachyceni v noci 21. října při návštěva zavřené restaurace na Vyšehradě. Ačkoliv byli v kontaktu s jiným člověkem, tak neměli roušku. Oba vyšli bez roušky z restaurace a Prymula následně byl bez roušky i při kontaktu se řidičem.

„Mám o tom informace, až to přijde, budu to reflektovat. Nebudu se proti tomu odvolávat,” oznámil ČT Prymula a dodal, že podle něj má jít o pokutu 3000 Kč.

Další změny opatření

Česko od středy čekají další změny. A to kvůli koronavirové situaci. Skóre protiepidemického systému PES totiž opět roste, a tak vláda zasáhla. I když ministerstvo zdravotnictví zatím nenavrhuje přechod ze třetího zpět do čtvrtého, dojde k jisté stagnaci. Včera to uvedl šéf daného resortu Jan Blatný po jednání vlády.

Blatný se vyjádřil k aktuální situaci a uvedl, že došlo ke stagnaci stavu. „Zastavil se pokles. Počet nakažených neklesá,“ poznamenal.

Skóre PES v posledních dnech vzrostlo a je nyní na stupni čtyři, konkrétně na hodnotě 64 bodů. Proto vláda přechází k jistým změnám.

I přesto ale systém i nadále zůstává ve stupni tři. „Když zhodnotíme všechna data a informace, tak zatím nenavrhneme přechod do stupně čtyři, a to i kdyby zítra bylo skóre nad 60. Situaci budeme dále sledovat a monitorovat,“ uvedl Blatný.

Vláda tedy dnes na základě aktuálních dat rozhodla, že bary, restaurace a další stravovací zařízení budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20.00 hod. Toto nařízení se přitom vztahuje i na výdejní okénka. Stejně tak bude zakázáno prodávat a konzumovat alkohol na ulici, a to po celý den. Zákaz platí i pro prodej alkoholu a jídla na trzích. Omezení se však nevztahuje pro rozvozy jídla.