V Česku s koronavirem zemřelo již přes devět tisíc pacientů. Opět se zvýšil i počet hospitalizovaných

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 27 112 lidí, což je o 307 případů méně než v týdnu od 23. do 29. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

V pondělí přibylo 4 239 nakažených, což je o 666 případů více než minulý týden. Tři týdny denní přírůstky nakažených v ČR klesaly, v posledních dnech testy opět odhalily nárůst, minulý týden byl nejvyšší nárůst v úterý (5 180 případů).

Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 551 070 lidí, z toho se 484 781 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 57 253 nakažených, z nichž se 4 348 pacientů nachází v nemocnicích.

Rizikové skóre v posledních dnech stouplo na 64 bodů, což by znamenalo čtvrtý stupeň pohotovosti. Česko je aktuálně ve třetím a od středy začnou platit nová omezení.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 9 036 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 676 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Od středy se znovu mění opatření

Česko od středy čekají další změny. A to kvůli koronavirové situaci. Skóre protiepidemického systému PES totiž opět roste, a tak vláda zasáhla. I když ministerstvo zdravotnictví zatím nenavrhuje přechod ze třetího zpět do čtvrtého, dojde k jisté stagnaci. Včera to uvedl šéf daného resortu Jan Blatný po jednání vlády.

Blatný se vyjádřil k aktuální situaci a uvedl, že došlo ke stagnaci stavu. „Zastavil se pokles. Počet nakažených neklesá,“ poznamenal.

Skóre PES v posledních dnech vzrostlo a je nyní na stupni čtyři, konkrétně na hodnotě 64 bodů. Proto vláda přechází k jistým změnám.

I přesto ale systém i nadále zůstává ve stupni tři. „Když zhodnotíme všechna data a informace, tak zatím nenavrhneme přechod do stupně čtyři, a to i kdyby zítra bylo skóre nad 60. Situaci budeme dále sledovat a monitorovat,“ uvedl Blatný.

Vláda tedy dnes na základě aktuálních dat rozhodla, že bary, restaurace a další stravovací zařízení budou muset od středy zavírat nejpozději ve 20.00 hod. Toto nařízení se přitom vztahuje i na výdejní okénka. Stejně tak bude zakázáno prodávat a konzumovat alkohol na ulici, a to po celý den. Zákaz platí i pro prodej alkoholu a jídla na trzích. Omezení se však nevztahuje pro rozvozy jídla.