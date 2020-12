„Je něco shnilého v Království českém…“ padlo k aktivitám ČT a těm, kdo za ní stojí

Na úvod komentáře autor začal otázkou ohledně toho, jak ovládnout lidi a stát.

„Metody jsou různé, ale nejefektivnějšími jsou pomluvy, manipulace, a hlavně ovládnutí televize a hlavních médií vůbec. Soudruh Lenin to viděl jako elektrifikaci a ovládnutí filmu,“ poznamenal.

Následně novináře zajímá, jak k ovládnutí státu došlo v jeho vlasti. Podotkl, že Česká republika byla do roku 2000 v podstatě standardní demokracií.

Poté se však podle Černockého osmašedesátníci a jejich „pohrobci“ rozhodli, že televize patří těm, kdo v ní pracují.

„Dědicové soudruha Kantorka a dítka socialismu zaveleli do boje. Zazněl výstřel z Aurory a Adam Komers s Rumlem, Pilipem a Buzkovou spustili, s Unií svobody v zádech, útok na Kavčí Hory. A ‚spacáková revoluce´ se podařila. Legálně zvolený ředitel, profesionál Jiří Hodač byl odstraněn a mladí revolucionáři zvítězili. Ale jak známo, revoluce požírají svoje děti. Vůdcové povstání, jako Komers, byli rychle odstraněni…“ stojí v komentáři autora.

Následně se Černocký zamýšlí nad současnou situací na veřejnoprávní televizi.

„Už dvacet let ovládá ČT parta lidí dosazená Čtyřkoalicí a jejími následovníky z TOP 09, kdysi silné, ale dnes už umírající strany. Vděčné vedení zpravodajství zve neustále do vysílání Kalouska a jeho nadšenou, poněkud trapnou, následovnici Pekarovou,“ poznamenal.

Jako opak uvádí příklad Tomia Okamury, předsedy SPD, který už nebyl celých šest let pozván do ‚vlajkové lodi‘ zpravodajství, do pořadu Otázky Václava Moravce.

„Situaci u nás i ve světě komentují osvědčení matadoři liberalismu z Respektu, z Newyorské university v Praze a zkrachovalí, neúspěšní politici, kteří ale zastávají ten ‚správný‘, schválený postoj,“ přichází s další kritikou Černocký.

Nakonec došla řada i na šéfa České televize, jehož publicista také nešetřil.

„Všemu tomu velí ředitel Dvořák, nestoudný člověk, který se neštítil vstoupit do KSČ, těsně před jejím koncem v roce 1989. Televize rozhazuje peníze, financuje mizerné filmy a staví ‚vosí hnízda‘ pro svého prominentního moderátora. Navíc má tu drzost, že neváhá zveřejnit platy zaměstnanců prezidentské kanceláře… ale platy Moravce a dalších svých prominentů pečlivě tají a odmítá zveřejnit. Prostě ‚chucpe‘...“ padlo od Černockého.

Kopírování CNN

Publicista poukázal na skutečnost, které si nevšimne jen naivní divák.

„Srdce vedení zpravodajství bije pro TOP 09, pro stranu Pirátů, a miluje Rakušana, který se pokouší zachránit si spojenectvím s Piráty kůži,“ podotkl.

Dále Černocký označil koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL za obskurní, které věští neúspěch.

„Ta je ovšem s velkou pravděpodobností odsouzena k neúspěchu. Pokud by dosáhla na kýžených 15 %, to by asi musel opravdu pomoci Pán Nejvyšší. Novou stranu chce ale založit i ten oblíbený komik, zkrachovalý bohoslovec Mikuláš Minář,“ praví se v publikaci.

Poté se Černocký vrátil k myšlenkám úvodní části svého komentáře.

Vyzdvihl, že kdo ovládá Českou televizi a Český rozhlas, může manipulovat veřejným míněním a volebním výsledkem.

„ČT24 ignoruje Trikolóru, zcela demokratickou stranu SPD prezentuje ústy svých poplatných respondentů jako extremisty a téměř fašisty, a na milost bere částečně jen ČSSD a KSČM. Stejně jako vedení Zelenkovy ČST vytváří po orwelovsku obraz nového ‚třídního nepřítele‘, tedy Ruska a Číny. K tomu slouží ‚neviditelné provázání ČT, Respektu, Šafrova projektu Forum24 a agentury CVVM. Navíc si televize pořídila ‚vlastní‘ agenturu KANTAR, která pilně manipuluje průzkumy veřejného mínění,“ varuje publicista.

Způsob, jakým ČT komentuje volby v USA, Černocký považuje za úsměvný. Svůj postoj argumentuje tím, že se jedná o kopírování stanoviska a komentáře CNN, o zjevně antitrumpovské hlásné trouby.

„Kde je objektivita? Naše masmédia se očividně zapojila do boje za ‚Nový lepší svět‘ pod vedením Sorose a jeho liberálních, milionářských, bankéřských spojenců,“ podotkl autor.

Na závěr od novináře nechybí další dávka ironie. Podle jeho názoru povstali „noví bojovníci, kteří se hodlají bít za nezávislé a objektivní zpravodajství ČT“.

„Co to je, ta nezávislost? No přece to, co si myslí uzurpátoři ‚veřejnoprávního‘ média. Vše ostatní je špatně... My jsme přece ti nositelé jediného, správného světového názoru. Toho liberálního, multikulturního, LGBT názoru... a kdo nejde s námi, jde proti nám. Ale to už jsme tu přece jednou měli, ne? Je něco shnilého v Království českém…“ poznamenal ve finále Černocký.