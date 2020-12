Hraje si Vojtěch Filip s premiérem? Stále se neví, jak to bude s podporou rozpočtu a nouzového stavu ze strany KSČM

Předseda české vlády Andrej Babiš stále nemá jasno v tom, jak to bude s podporou rozpočtu či nouzového stavu ze strany komunistů. Šéf KSČM Vojtěch Filip se na tom s ním totiž dosud nedohodl. Vypadá to tedy, že Vojtěch Filipa pořádné napíná…

Zmiňme, že komunisté již delší dobu trvají na snížení rozpočtu Ministerstva obrany ČR, a to hned o 10 miliard korun. A vypadá to, že ze svého požadavku nehodlají ustoupit. Svědčí o tom i to, že změnit názor KSČM a Filipa se nepodařilo ani ministrovi obrany Lubomírovi Metnarovi či náčelníkovi generálního štábu Alešovi Opatovi. Ti byli přítomni na jednání a obhajovali výši rozpočtu resorti obrany ve výši přes 85 miliard korun.

Uvádí se, že předseda KSČM má dnes odpoledne v plánu jednání o návrhu rozpočtu s prezidentem Milošem Zemanem. Dané schůze se přitom zúčastní také vicepremiér a lídr ČSSD Jan Hamáček

Mimo to se na změně názorů komunistů bude v pátek snažit zapracovat i ministryně financí Alena Schillerová, která se má zúčastnin jednání jejich výkonného výboru.

Co se týče samotného rozpočtu, menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá pro rozpočet s naplánovaným schodem 320 miliard Kč podporu. Za zmínku rovněž stojí to, že připravovaný rozpočet navíc nebere v potaz dopady daňového balíčku, jenž by zvýšil schodek o další desítky miliard korun.

Prodloužení nouzového stavu opět ve hře

To však ale není ze strany komunistů vše. Ti totiž zatím také neví, zda podpoří prodloužení nouzového stavu. Přitom již ve středu by měli poslanci zasednout a posoudit žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Připomeňme, že aktuálně daný stav platí od 5. října, a pokud se nic nezmění, skončí 12. prosince. Bude bude prodloužení nouzového stavu schváleno, pak by tento stav trval do 11. ledna.

Vojtěch Filip po jednání prohlásil, že zatím nemůže jasně říct, jak budou komunisté o tomto návrhu hlasovat. Šéf strany si totiž myslí, že důvody k dalšímu prodloužení nouzového stavu nejsou úplně podstatné.

„Já jsem chtěl znát důvody pro prodloužení nouzového stavu a neshledávám je úplně podstatné,“ poznamenal Filip.

Podpora jiných stran

Vláda ale tento krok chce proto, že jsou na nouzový stav navázána téměř veškerá opatření proti epidemii koronaviru . A ty ČR stále údajně potřebuje.

Už teď je ale jasné, že vláda nemůže například počítat s hlasy STAN, jak řekl šéf hnutí Vít Rakušan. Naopak Piráti by toto prodloužení mohli podpořit, ale jen v řádu dní, a to za podmínky, že se kabinet ANO a ČSSD zaváže k řešení některých problémů. Prohlásil to šéf strany Ivan Bartoš.

A s přílišnou vstřícnost nejspíše vláda nemůže počítat ani u dalších opozičních stran.