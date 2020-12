„EU jede bomby...“ zaznělo poté, co padlo doporučení pro ČR, aby skoncovalo se segregací Romů ve školách a chránilo LGBT

Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI), která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy, ve své zprávě uvedla, že české úřady by měly přednostně zajistit skoncování se všemi formami segregace romských dětí ve školách.

Rovněž vyzvala, aby Česko vytvořilo strategii, která pomůže odhalit diskriminaci lidí hlásících se ke komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů).

Ve výše uvedeném materiálu se oceňuje prosazování rovnosti a boje proti rasismu v úřadu veřejného ochránce práv i rozhodnutí vybudovat dokumentační centrum o genocidě Romů za 2. světové války na místě někdejšího koncentračního tábora Lety.

Autoři zprávy neopomenuli „slibný“ vývoj ve školství zaváděním integrované výuky, jak je tomu například ve škole v Trmicích. Kromě toho poukázali na snahu měst zlepšit situaci v sociálně znevýhodněných lokalitách, kde často bydlí Romové.

Nicméně komisi vadí, že Česká republika nezavedla národní strategii nebo akční plán zaměřený na situaci příslušníků komunity LGBT a neprovádí ani zjištění o případné diskriminaci těchto lidí.

V této souvislosti padla zmínka o tom, že ČR uznává registrované partnerství od roku 2006, avšak část problémů zůstává nedořešenými. Jedná se například o vdovské důchody a dávky.

Dále se uvádí, že v rozporu s verdikty Evropského soudu pro lidská práva se musejí v Česku transgenderové osoby před změnou jména podrobit změně pohlaví a sterilizaci. V tomto ohledu z doporučení ECRI vyplývá, že by se měl změnit občanský zákoník a zákon o zdravotních službách a odstranit podmínku sterilizace pro oficiální uznání změny pohlaví.

ECRI podotýká, že v ČR přetrvávají nenávistné projevy vůči komunitě LGBT, Romům a také muslimům a migrantům. Na druhou stranu proti těmto komunitám není v ČR podle zprávy zaznamenáno mnoho incidentů nebo rasisticky motivovaných násilností.

Komise oceňuje nekompromisní postoj policie při předcházení protiromským protestům, které se snaží extremistické skupiny pořádat v místech s větší romskou komunitou.

Další problémy nejsou?

V dokumentu se rovněž praví o tom, že národní strategie integrace Romů prováděná v letech 2014 až 2020 bude doplněna novým šestiletým plánem, který má zlepšit životní podmínky Romů. Komise předpokládá, že mnozí z nich se stále nacházejí v bludném kruhu nedostatečného vzdělání, což zužuje jejich uplatnění na pracovním trhu a vede k segregaci v bydlení.

Orgánu také vadí, že úřady neshromažďují ucelené údaje o integraci Romů, a to komplikuje hodnocení přijatých opatření.

ECRI vytkla Česku, že se zde se romské děti dostávají do kategorie „oslabených“ častěji než ostatní, a vyzvala, aby byl snížen počet romských dětí ve zvláštních školách.

Mezi doporučení ECRI nechybí ani rozšiřování mandát i kompetence ombudsmana, který by měl mít možnost kontaktovat zranitelné skupiny občanů prostřednictvím místních styčných úřadů. Kromě toho policie by také do svých řad měla přijímat více příslušníků menšin.

„Evropská komise by se měla zaměřit na to, aby romská menšina dodržovala zákony a práva ostatních obyvatel, tj. většiny, která je díky ní diskriminována všude. Ať se hlavně starají sami o sebe!“ vyslovil se Vladimír Buldra.

„V životě jsem nepotkal člena LGBT ‚komunity´, který by byl kvůli své orientaci jakkoliv diskriminován. Romové žijí segregovaně, protože je náš úžasný sociální stát nechal propadnout se do generační chudoby. Ať jde EU do háje,“ zareagoval Patrik Herman.

„Nechápu, co tím eurosvaz chtěl říct. Má to stejnou hodnotu jako kritické komentáře kde koho. Kde jsou jmenované jednotlivé věci? Jakým konkrétním problémům tyto menšiny trpí? Mého zaměstnavatele fakt netrápí, jaký mám gender, chce dobře odvedenou práci. Romové mohou chodit do školy,“ stojí v poznámce s nickem White Pravda.

Mezi komentujícími se objevili i další kritici Evropské unie.

„Nevadí Evropské komisi netolerance vůči malým s křivým nosem a vysokým čelem? Nevadí Evropské komisi segregace dlužníků v ČR? Nevadí Evropské komisi segregace bohatých, kteří chudáci musí bydlet v drahých domech, aby neviděli tu chudobu? Aneb boj EU s větrnými mlýny,“ napsala sledující s nickem zkomplikovanamanzelka.

„EU jede bomby...“ konstatoval sledující Martin.