Ostravské restaurace chystají rebelii a následují tak slovenský scénář

Tímto skutkem by se tak provozovatelé připojili k akci občanské neposlušnosti, která vznikla na základě iniciativy zaměstnanců pivovaru Malý Janek z Jince.

„Ve středu nezavřeme náš pivovar a restauraci ve 20:00 a na protest vyvěsíme českou vlajku. Věříme, že se k nám přidají ostatní kolegové, kteří jsou psychicky, fyzicky i finančně zcela na pokraji svých sil jako my,” uvedl Jiří Janeček z podniku. Ten se domnívá, že restaurace a pivovary posloužily vládě jako obětní beránek.

„Narvané korporátní obchody, metra, děti ve školách nevadí, ale vadí restaurace s desítkami lidí,” uvedl Janeček ve výzvě.

K Janečkovi se připojí i Radek Bílý, provozovatel restaurace Stračena pub, který se nachází v Ostravě-Výškovicích. Podle jeho slov ani oni už nemají víc sil na neustálé změny. On osobně iniciativu svých kolegů z Jince podporuje, ale s majiteli podniku ještě probere, zda se k protestu připojí. „Líbí se mi to. Je to dobrý nápad. Proberu s majiteli, jestli se k protestu připojíme,” řekl Bílý.

Situace na Slovensku

Připomeňme, že k jistým krokům se rozhodli připojit i majitelé desítek restaurací a kaváren po celém Slovensku. Ti v pondělí oznámili, že v úterý otevřou své podniky, a to i přes zákaz vlády. Vzápětí se k nim přidali i majitelé fitness center. Nespokojení restauratéři se odvolávají mimo jiné i na aktuální situaci v České republice, kde už restaurace mohly minulý týden otevřít.

Restaurační provozy, napojené na iniciativu Bojujeme za naše gastro, tak plánovaly dnes, v úterý 8. prosince, otevřít pro hosty i své vnitřní prostory. Informoval o tom v pondělí šéf dané iniciativy Miroslav Heredoš. Podle aktuálních nařízení přitom mohou fungovat pouze na terasách a jako výdej jídla.

Heredoš tento krok vysvětloval tím, že i oni chtějí fungovat v normálním režimu, tedy v tom, v jakém fungují velkoobchody, obchody, supermarkety.

„Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli, že v restauraci se nakazilo pouze 20 hostů, si uvědomujeme, že my jako segment nejsme šiřiteli nákazy covid-19,“ argumentoval dále Heredoš.

Dotyčný navíc dodal, že už nejsou nadále ochotni trpět tuto 9 měsíců trvající ignoranci a nespravedlnost vlády Igora Matoviče, která je páchaná na jejich segmentech. Stejně tak odmítají být dále rukojmími v politickém boji dvou politických stran.