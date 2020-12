Podle soudu nepatří Slovanská epopej hlavnímu městu. Rozsudek ale není pravomocný, Praha se odvolá

Jak uvádí web irozhlas.cz, ve středu vyhověl soud žalobě příbuzného slavného malíře Alfonze Muchy Johnovi Muchovi ve věci určení vlastnictví cyklu těchto obrazů.

„Vzhledem k tomu, že žádná síň do dnešní doby vystavěna nebyla, tak podmínka nebyla splněna a darování se stalo neúčinným,“ konstatovala soudkyně Marie Tvrdková.

Podle jejích slov nemohla Praha obrazy ani takzvaně vydržet . Uvádí se, že pokud bude toto rozhodnutí potvrzeno odvolacím soudem, obrazy automaticky Johnovi Muchovi. Jak uvedl jeho právník František Vyskočil, bude nutné otevřít dědické řízení, kde by fungovali jako dědicové nejen jeho klient John Mucha, ale i jeho nevlastní sestra Jarmila Mucha Plocková. Druhá zmíněná v minulosti řekla, že s žalobou nesouhlasí.

Zmiňme, že obrazy se momentálně nachází v depozitáři Galerie hlavního města. V loňském říjnu hlavní město schválilo, že bude cyklus na pět let zapůjčen na zámek v Moravském Krumlově, kde byl vystaven do roku 2011. Právě v době zapůjčení by se mohl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze.

„Smlouvu o zápůjčce ladíme s Galerií hlavního města Prahy, takže musíme zjistit, co z rozhodnutí soudu vyplývá pro nás. Nyní jsme již spustili zkušební provoz a v prostorách se začíná konsolidovat potřebná teplota i vlhkost,“ uvádí web irozhlas slova starosty Moravského Krumlova Tomáše Třetiny, který takto okomentoval rozhodnutí soudu.

Vlastní sál

Co se týče vlastního sálu pro umístění obrazů v Praze, o tom hlavní město zatím ještě stále nerozhodlo. Jako ty nejperspektivnější byly v září vybrány Institutem plánování a rozvoje Pankrácké náměstí, objekt paláce Savarin či ledárny v Braníku.

Pokud jde o samotný soud, pak zmiňme, že žalobou se začal soud zabývat již v lednu roku 2017. V té době ji však zamítl a rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Změna nastala v květnu předloni, kdy všechny rozsudky byly Nejvyšším soudem zrušeny. Poté se začala žaloba řešit o půl roku později.

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Vznikal v letech 1912 – 1926, a to v ateliéru na zámku Zbiroh na zakázku od Charlese R. Crana.