„Tahle Lumpentrojkolka je k smíchu,“ vytkli Kalouskovi poté, co zajásal z plánu trojkoalice

Připomeňme, že mezi závazky, které avizovala trojice, patří podle jejich slov změna daňového, sociálního, důchodového a zdravotního systému, zavedení minimálního důchodu, zjednodušení sociálních dávek, smysluplné využití prostředků EU na transformaci ekonomiky či navýšení podílu HDP do vzdělávání.

Navíc pravicová koalice chce řešit dopady spojené s klimatickou změnou, podpoří biodiverzitu, ochranu půdy a vody či šetrné hospodaření v krajině. V neposlední řadě se ODS, KDU-ČSL a TOP-09 zavázaly, že zabrání vystoupení ČR z EU a zabrání firmám z Ruska a Číny stavět v tuzemsku nové jaderné bloky.

Zřejmě se Kalouskovi tento bohatý obsahový program velice zalíbil. Svá slova podpory, která věnoval trojkoalici, politik rychle zveřejnil na sociálních sítích.

„Nejsou to ani protestní, ani profesní hnutí. Jsou to tři tradiční politické strany v tom nejlepším slova smyslu. V prostoru od středu doprava jsou si hodnotově blízké a svůj étos čerpají z ideálů 17. listopadu. Věřím, že tato koalice vrátí politice smysl a naší zemi demokratickou vládu,“ jásá Kalousek.

Sledující však Kalouskovu náladu neocenili a napsali ostré poznámky.

„Změna je na spadnutí... že se vydáte na smetiště do Chanova ...zbytek dovrší nepřizpůsobiví... společně tam shnijete pod haldou odpadků,“ nastínil černou prognózu do budoucna Jaroslav Novotný.

„Z drobků jen drobky...“ lakonicky poznamenal Tibor Macík.

„Už jsou trapní, jak se cpou ke korytům, fakt stoka naší politiky,“ napsala Milena Pilušová.

„Jeden z posledních zoufalých kroků: Jak se dostaneme zpátky ke korytu?“ vyjádřil se Tomáš Vespalec.

„Cokoli spojené s ODS nevrátí politice smysl,“ domnívá se Jan Heller.

Objevili se i takoví sledující, kteří bývalému ministrovi financí připomněli minulost.

„Ale no táák... vy už jste svoje předvedli. Paměť mi ještě trochu slouží,“ vyslovili se Miloš Holek-Dáša Mordychová.

„Tahle Lumpentrojkolka, to je k smíchu. To, co předvedli v minulosti, už nikdy, navíc se po volbách spojí s neomarxistama od Pirátů!“ uvedl Jaroslav Král.

Od některých zaznělo i doporučení do budoucna.

„Ještě trochu jinak: pokud chtějí nabrat i nové mladší voliče, pak 17. listopad také většinu lidí nezajímá,“ zpochybnil strategii trojice Martin Masařík.

„Ideály 17.listopadu. Takže zákulisní trapárna podle scénáře? Nezbývá než najít studenta Šmída...“ odkazuje na události z minulosti Martin Krocil.

Celkový pohled na účastníky domácí politické scény uvedl Jindřich Mitter.

„Levičáci a vítači z TOP 09 jsou polibek smrti. K tomu KDU bez chuti a bez zápachu jen s velkou chutí být u toho. Rád bych volil pravici, tu ale nějak nevidět. ODS kráčí jinam. Nevím kam, asi do zapomnění,“ stojí v jeho poznámce.