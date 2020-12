„Hůř to začít nemohlo.“ Expres zhodnotil Minářův projekt a jeho vstup do politiky

Nutno podotknout, že autoři článku mají o Minářových krocích jasno. Ačkoli dal zmíněný slib o půl milionech hlasů, autoři se domnívají, že Minář se nikam „uklidit“ nechystá.

„Hůř to začít nemohlo a tolik fuck-upů na začátku projektu jsme ještě neviděli. Hesla, co vypadají jako příručka eurokomisaře pro zbytečné záležitosti, video jako ze Záhady Blair Witch s opadaným listím, kde vám sdělí, že účet je opět ready a máte mu poslat peníze na něco, co vypadá jako politické letadlo,“ uvádí ve svém článku.

Následně pokračují s tím, že Minář místo toho, aby přesvědčil svým programem či sebejistotou, ptá se lidí, zda vůbec do politiky má jít. „Tím jen dává najevo, že nemá žádný pevný plán, půdu pod nohama a jistotu. To se měl nejdřív zeptat táty a manželky a neptat se na to nás lidí, protože když nevíš, nikam ani nelez,“ píší.

Samotné propagační Minářovo video označují za „smutnou reklamu z dílny UNICEF“. „Minář už poněkolikáté opakuje metodu umořit lidi podpisy k smrti, vytahat z nich peníze a na konci toho všeho jim jako odměnu nabídnout otázku, na kterou si stejně sami musíte najít odpověď,“ pokračovali.

Podle jejich slov sklidil Minář kritiku jen během dvou dnů za „bezduchý, respektive žádný program“.

„Minář chce navíc stavět svou politickou kariéru na občanech zezdola, ale když si udělá propagační video, raději vypne komentáře, aby mu nikdo nepsal nic ošklivého (aneb budeme to dělat jinak), což je tak někde v levelu Kateřiny Kristelové. Vždycky nabýval dojmu, že lidé chodili na náměstí kvůli němu, ale bylo to tak, že tam chodili kvůli Babišovi, kdy Minář hrál jen prostředníka, který propadl falešnému pocitu, že umí hýbat s milionem lidí,“ uvádí.

Minář podle nich nemá ani problém měnit své výroky. Připomněli, že Minář tvrdil, že pokud se spojí opozice, on do politiky nevstoupí. „Ta se spojila, a on vstoupil. Nyní je to tak, že když nevybere 500 tisíc podpisů, nebude prý dělat nic, takže můžeme čekat situaci, kdy 500 tisíc podpisů nevybere, ale nakonec řekne, že ani tak lidi nemůže zklamat, a bude za ně dál bojovat v kandidatuře a bude si věřit, že uhraje alespoň nějaký procentní výsledek,“ míní.

Podle autorů se nejednou ukázalo, že se Minář jen tak nevzdává a baví ho myslet si o sobě, že je důležitý. Dodávají, že s tím jistě nepřestane, jelikož mu lidé naposílali mnoho peněz a tudíž má prostředky na regionální kampaně.

„Nebo může poskytnout podporu jedné z koaličních stran opozice, i když pro ně by bylo nejlepší, aby si hleděly svého a nenechaly se vůbec do této hry zatáhnout nebo se zase, nedej bože, nechat nachytat, jak je peskuje u stolu,“ uvedli.

Minář a Lidé PRO

A v kritice nepolevovali: „On sám už nemůže uhnout, do běžné práce se mu nechce, tak musí svoji hru na politickou superstar dotáhnout do konce. Tvrdí vám, že chce měnit celou zemi, ale pak jedním dechem dodává, že se to musí od někoho naučit,“ dodali.

Připomeňme, že Mikuláš Minář v minulém týdnu představil nově založené hutí Lidé PRO. To by mohlo kandidovat již v parlamentních volbách v roce 2021. Mikuláš Minář, který hnutí představil, však uvedl podmínku - získat nejprve veřejnou podporu tohoto plánu.

Podle slov samotného Mináře hodlají Lidé PRO sehnat až 500 tisíc hlasů podpory. Ale již po nasbírání 100 tisíců chce hnutí začít připravovat plán pro Českou republiku, po 200 tisících se avizuje ustavující sjezd a po 300 tisících můžeme čekat přípravu přímé volby.