„Nelze podporovat stát ve státě se 7 miliardami ročně.“ Poslanec Valenta udeřil na ČT za její nevyváženost

Poslanec KSČM Jiří Valenta se v rozhovoru opřel do České televize. Je různými způsoby provázaná s mnoha subjekty české politické scény, řekl a postěžoval si na její objektivitu a vyváženost.

„Tanečky“ kolem ČT sleduji velice intenzivně, a to nejen v poslední době. Ve Sněmovně jsem již osmým rokem jakýmsi tahounem nutných změn v ČT. Na straně jedné systematicky usiluji o mnohem vyšší transparentnost a efektivitu hospodaření veřejnoprávní instituce, a na straně druhé o výrazné navýšení objektivity, vyváženosti a profesionální nestrannosti ve zpravodajství a publicistice. Svoji nespokojenost dávám najevo každoročně při schvalování výročních zpráv ČT, a to je asi tak všechno, co bylo možno doposud s tristním stavem v ČT dělat,“ prohlásil poslanec na otázku Parlamentních listů, zdali sleduje aktuální dění okolo České televize.

Podle jeho názoru kontrolní orgány ČT v minulosti dlouhodobě nepracovaly tak, jak měly. Místo kontroly činnosti se prý změnily v organizace servilní k vedení televize.

„Příslušný kontrolní orgán, Rada ČT, dlouhodobě nepracoval tak, jak mohl, a dle zákona i měl, a stal se vlastně v průběhu let jen jakýmsi servisním a servilním orgánem televizního managementu. A politická podpora vedení ČT a způsobu jejího řízení ve Sněmovně, zejména směrem od TOP 09, ODS, ale i ČSSD, a některých dalších subjektů, rozličně provázaných s ČT, následně vždy uhladila jakékoliv pokusy o možnou nápravu mnoha prosakujících kauz. Zásadní pro (ne)kontrolu ČT je i fakt, že doposud nemohl do podstatných hospodářských procesů v ČT vstupovat ani Nejvyšší kontrolní úřad, což je třeba v zákoně urychleně změnit,“ uvedl Jiří Valenta.

Poslanec si myslí, že nadále není možné vydržovat Českou televizi jako jakýsi „stát ve státě“ s prakticky garantovaným rozpočtem 7 miliard korun ročně.

„Nelze již dále podporovat takovýto „stát ve státě“, který sice ročně hospodaří se 7 miliardami korun, získanými od koncesionářů, ale na druhé straně není a nemůže být dostatečně společností kontrolován. Nové složení Rady ČT, které jsem i já prosazoval, dalo koncesionářům, tedy nám všem, jistou naději, že hrátky v kuloárech ČT budou nasvíceny v poctivém a objektivním světle. A to se samozřejmě některým skupinám lidí, dlouhodobě, a v některých případech i doposud, přisátým k televiznímu rozpočtu, nebo efektivně těžícím z mediálního vlivu ČT na veřejnost, nelíbí a svůj odpor kamuflují jako boj proti ovládnutí ČT politiky, což je samozřejmě nesmysl!“ dodal poslanec KSČM na adresu České televize.

Kritika ze strany KSČM

Valenta není jediný komunistický poslanec, který v posledních dnech v médiích kritizoval činnost České televize. Dalším, kdo se do ČT v médiích opřel, byl bývalý předseda strany Miroslav Grebeníček.

Ten před několika dny v Parlamentních listech uvedl, že někteří pracovníci ČT usilují o to, aby byli nezávislí na svých zákonných povinnostech.

„Problém není v principu nezávislosti České televize. Problém je v lidech, kteří ten princip vykládají jako nezávislost televize a některých jejích lidí na zákonných povinnostech a na etice takzvané veřejné služby. Stranickost České televize, jejího vysílání mnohým vadí a mnohým naopak vyhovuje. Preferovaní bojují za úplnou nezávislost a ignorovaní, neoblíbení či skandalizovaní se brání. To je jedna stránka věci. Jak řešit stav, kdy kvalitu veřejné služby ohrožují konkrétní skupiny vedoucích zaměstnanců samotné České televize? Jak řešit poměry, kdy formálně nezávislá veřejná kontrola volená Sněmovnou, tedy Rada České televize, je závislá na kontrolovaném, na České televizi a jejím řediteli? A to ekonomicky, personálními vazbami, servisem,“ prohlásil v rozhovoru pro portál v průběhu minulého týdne.

Rovněž upozornil na dění okolo Rady České televize a hospodaření České televize.