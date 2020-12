Daňový balíček vrátil Senát do Poslanecké sněmovny

Součástí daňového balíčku, který vrátili senátoři po celodenní diskuzi do Poslanecké sněmovny, bylo kromě jiného i zrušení superhrubé mzdy. Ačkoliv senátoři souhlasili s nahrazením superhrubé mzdy daňovými sazbami ve výši 15 a 23 procent, výhrady měli k daňové slevě na poplatníka.

Senátoři uvedli, že základní daňová sleva na poplatníka by se měla zvýšit z momentálních 24 840 korun ročně na 27 840 korun v příštím roce a v roce 2022 pak na 30 840 korun.

Co se týče ministryně financí Aleny Schillerové, ta si rozhodnutí senátorů pochvalovala.

„Je to velmi dobrá zpráva a pro mě jako pro ministryni financí je to velká úleva. Sněmovnu budu žádat, aby podpořila senátní úpravu,“ uvedla po hlasování.

Co se týče verze z Poslanecké sněmovny, ta počítala s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Současně však mělo jít i o nárůst daňové slevy na poplatníka, a to na 34 125 korun ročně. Schillerová uvedla, že přijaté senátní úpravy by měly znamenat výpadek rozpočtových příjmů ve výši necelých 100 miliard korun v roce 2021.

Podle Senátu má být obcím a krajům nahrazeny výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy z 80 procent a to tak, že dojde ke zvýšení výnosů z daní. Uvádí se, že v rámci rozpočtového určení daní by se měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta.

Nutno podotknout, že o úpravu novely žádal Senát kromě Schillerové i premiér Babiš. Oba dva chtěli, aby senátoři zrušili zvýšení slevy na poplatníka schválené Poslaneckou sněmovnou.

Za zmínku též stojí, že neshody v podobě daní panovaly i v samotných vládních stranách. Ministr vnitra Jan Hamáček navrhoval daňové sazby ve výši 19 a 23 procent, ovšem menší zdanění, které navrhoval premiér Babiš, prošlo díky hlasům ANO, ODS a SPD.

Vetování balíčku

Připomeňme, že již dříve oznámil prezident Miloš Zeman ministryni financí Aleně Schillerové, že bude vetovat daňový balíček. Jako důvod uvedl především zvýšení daňové slevy na poplatníka.

„Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě ministryni financí Alenu Schillerovou. Oznámil jí, že se rozhodl vetovat daňový balíček, a to především z důvodu zvýšení daňové slevy na poplatníka, která podle názoru prezidenta republiky výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu,“ uvedl mluvčí Jiří Ovčáček.

Kromě toho uvedl, že je nespokojen, že navzdory dohodě nebyla v zákoně o dani z příjmů explicitně uvedena doba platnosti tohoto zákona.