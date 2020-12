Komunisté se vyjádřili k návrhu rozpočtu na příští rok: Bez škrtů jej nepodpoří

Právě pro tuto podmínku, tedy snížení výdajů na obranu a jejich převedení do rozpočtové rezervy, hlasovala většina členů výkonného výboru. Vojtěch Filip k tomu následně sdělil více.

„Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covidu, než aby udělala nákupy,“ uvedl.

Nutno podotknout, že podle ministryně financí Aleny Schillerové tyto obranné výdaje však krátit nelze. Schillerová se právě dnes zúčastnila zasedání ústředního výboru komunistů a snažila se je přesvědčit, aby rozpočet podpořili.

Schillerová ovšem nabídla podporu některým jiným pozměňovacím návrhů, například podpoře výstavby školek.

​Daňový balíček

Zmiňme, že včera po několikahodinovém jednání vrátil Senát ČR daňový balíček do Poslanecké sněmovny. Součástí daňového balíčku, který vrátili senátoři po celodenní diskuzi do Poslanecké sněmovny, bylo kromě jiného i zrušení superhrubé mzdy. Ačkoliv senátoři souhlasili s nahrazením superhrubé mzdy daňovými sazbami ve výši 15 a 23 procent, výhrady měli k daňové slevě na poplatníka.

Senátoři uvedli, že základní daňová sleva na poplatníka by se měla zvýšit z momentálních 24 840 korun ročně na 27 840 korun v příštím roce a v roce 2022 pak na 30 840 korun.

Ministryně financí Aleny Schillerové si rozhodnutí senátorů pochvalovala. „Je to velmi dobrá zpráva a pro mě jako pro ministryni financí je to velká úleva. Sněmovnu budu žádat, aby podpořila senátní úpravu,“ uvedla po hlasování.

Co se týče verze z Poslanecké sněmovny, ta počítala s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Současně však mělo jít i o nárůst daňové slevy na poplatníka, a to na 34 125 korun ročně. Schillerová uvedla, že přijaté senátní úpravy by měly znamenat výpadek rozpočtových příjmů ve výši necelých 100 miliard korun v roce 2021.

Podle Senátu má být obcím a krajům nahrazeny výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy z 80 procent a to tak, že dojde ke zvýšení výnosů z daní. Uvádí se, že v rámci rozpočtového určení daní by se měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta.