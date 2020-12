Valí se na ČT další megaprůšvih? Lipovská má pochybnosti o nakládání s osobními údaji

Lipovská na svých sociálních sítích uvedla případ, kdy se čeští novináři dostali k její korespondenční adrese, kterou předtím poskytla České televizi. Žurnalisté Respektu v části jednoho ze svých textů uvedli: „A Lipovská udala v televizi jako svou korespondenční adresu měcholupský dům…“

Ekonomka uvedla, že když nastupovala do České televize jako nová radní, tak vyplňovala Kartu člena Rady ČT. Hned ale upřesnila, že do karty se vyplňuje doručovací adresa, a ne místo bydliště.

„Ponechme stranou, co všechno si díky bdělým sousedům paní redaktorka (Respektu – red.) z korespondenční adresy vybájila. Zaujalo mě na tom spíše, jak kreativně nakládá Česká televize se soukromými údaji. Je to totiž už druhý případ na první (i druhý) pohled ledabylého přístupu k GDPR ze strany zaměstnanců České televize za posledního půl roku,“ uvedla Lipovská na svých sociálních sítích a dodala: „S prvním jsme se setkali v létě. Když jsme před hlasováním o bonusu generálnímu řediteli chtěli nahlédnout do manažerské smlouvy generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, kterou Rada ČT schvaluje, a jejíž jedno vyhotovení Radě náleží, zjistili jsme, že ji vedení televize nechalo ze sekretariátu odnést.“

Podle radní se v případě odnesení manažerské smlouvy generálního ředitele argumentovalo tím, že bylo nutné vyhovět GDPR – směrnici na ochranu osobních údajů. V té době ale, jak dodala Lipovská, GDPR již byla platná déle než dva roky.

„Vzniká zkrátka celkem oprávněné podezření, že v některých ohledech tolik úzkostlivá Česká televize, která pro jistotu začerňuje ve smlouvách celé dlouhé pasáže tak, že smlouvy v registru připomínají spíše cenzurované dopisy vojáků domů ze zákopů první světové války, je s ochranou osobních údajů na štíru.

O mě osobně se samozřejmě nejedná. Znepokojuje mě ale představa, že stejně ochotně jako mou doručovací adresu mohou možná (ne)zodpovědní pracovníci předat osobní údaje v případě účastníků politických diskusí, soutěžících pořadu Peče celá země nebo třeba člena ostrahy,“ napsala Hana Lipovská.

„Moji právníci mi potvrdili, že v mém konkrétním případě opravdu vzniká závažné podezření na neoprávněné zpracování mých osobních údajů. Můj osobní údaj byl evidentně použit k jiným než stanoveným účelům, a to bez mého souhlasu (pokud bych byla tázána, souhlas bych písemně udělila),“ dodala ekonomka na adresu své uniklé doručovací adresy.

Lipovská dále vyslovila myšlenku o tom, že v České televizi mohlo docházet k porušování GDPR a tím pádem jsou i peníze ČT vynakládané na plnění této směrnice neutráceny účelově.

„Můj konkrétní případ ovšem zadává důvody domnívat se, že přinejmenším nastavení interních procesů není zcela bezchybné. Ostatně, jen za „rozvoj modulu GDPR“ zaplatila ČT podle veřejného Registru smluv 198 000 Kč,“ zmínila ve svém vyjádření Hana Lipovská.

„Zpracovali jsme proto s mými právníky „Žádost o informaci o zpracování osobních údajů GDPR“, se kterou se na příslušné zaměstnance obrátím. Věřím, že díky komickému případu jedné redaktorky Respektu se nakonec alespoň podaří přispět k vyšší ochraně osobních údajů všech, kdo s Českou televizí vstupují v kontakt,“ uzavřela ekonomka svá slova na adresu možných nepořádků s osobními údaji v ČT.

„Stát ve státě“

Česká televize se v posledních dnech stala terčem i politických činitelů. Poslanec KSČM Jiří Valenta v rozhovoru pro média uvedl, že organizace je různými způsoby provázaná s mnoha subjekty české politické scény a tím je ohrožena její nezávislost a objektivita.

Myslí si také, že nadále není možné vydržovat Českou televizi jako jakýsi „stát ve státě“ s prakticky garantovaným rozpočtem 7 miliard korun ročně.