Havlíček: U okénka si můžete koupit kávu. Vypít ji ale musíte jinde

O tom, jak vláda dané opatření myslela, mluvil Havlíček během pátku na Rádiožurnálu. Nařízení vlády zakazuje prodávat z výdejových okének „rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci“. To podle ministra ale neznamená, že je zakázán prodej nápojů z okénka.

„Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat,“ uvedl ministr.

Koupit si kávu nebo například čaj, či jiný nápoj, a odnést si ho domů, či do kanceláře, je tedy možné.

K situaci okolo tohoto vládního nařízení se dříve vyjadřoval úřadující ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten prohlásil, že „cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem“.

Česká média informovala, že restaurace v Praze se s prováděním tohoto vládního opatření popasovala různě. Kávu sebou například začaly balit do sáčků.

Situace na Slovensku

Slovensko v pátek přijalo strategii postupného očkování proti onemocnění covid-19. Očkovaných by mělo být 65 procent populace s tím, že se očkovat budou lidé nad 18 let.

Vakcinace se podle infektologa Pavola Jarčuška bude realizovat ve čtyřech vlnách. Přiblížil, že v první vlně by se měli očkovat zdravotníci a pracovníci v domovech sociálních služeb, ale například i policisté, vojáci a pracovníci kritické infrastruktury.

Ve druhé vlně se budou očkovat lidé nad 65 let a chronicky nemocné osoby. Ve třetí vlně budou očkovány osoby z marginalizovaných romských komunit, bezdomovci, azylanti, ale například i učitelé. Ve čtvrté vlně by měly být očkovány pouze osoby nad 18 let, které o očkování budou mít zájem.