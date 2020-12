„Totalitní konstrukt. Blábolí jako KSČ.“ Spisovatel Kuras zaútočil na EU. Havlistům se bude kouřit z hlavy

„V brexitu ještě dnes pořád nevíme, do jaké míry ty ruce budou rozvázané a v kterých sférách vztahů GB–EU. Vyjednavač EU pan Barnier předložil Británii opět ty úplně počáteční podmínky, které by Británii vázaly k zákonům EU nejen existujícím, ale i v budoucnu zavedených. To by byla varianta ještě horší než pokračující členství, protože Británie už by neměla v EU žádný hlas a musela by přijímat zákony, na jejichž schvalování se nepodílela. Boris Johnson, místo aby přenechal jednání pověřeným vyjednávačům, jede do Bruselu sám zjistit, kdo se tam zbláznil. S kým se tam popere a jak to skončí, se brzo dozvíme. Rozhodně to vztahy GB–EU nezlepšuje, Británie už skoro jistě odejde beze smlouvy a stane se pro EU cizáckou zemí, s menšími obchodními právy než Kanada,“ uvedl pro Parlamentní listy Kuras na otázku redaktora, jak to vypadá s brexitem.

Podle jeho názoru si vyjednavačskou pozici EU hlavní vyjednavač unie Barnier sám nevymyslel. Unie se prý znovu předvedla jako totalitní struktura.

„Pan Barnier si tento tah určitě nevymyslel sám, takže EU se zase předvedla jako totalitní konstrukt a brexit bude ještě na poslední chvíli napínavý. A kdo je tím dlouhým a zjevně bezvýsledným jednáním vinen? Možná už nestojí zato porcovat vinu mezi jednotlivé osoby a svalme ji jednoznačně a kompletně na samotnou existenci EU takové, v jakou se vyvinula smlouvou maastrichtskou a proměnila v totalitní nadstát smlouvou lisabonskou,“ prohlásil spisovatel.

Dalším bodem rozhovoru s Kurasem byly představy Evropské unie o svém budoucím fungování. V této souvislosti se hovoří o snížení volebního věku do 16 let, přímé volbě předsedy Evropské komise, nadnárodních kandidátních listinách a dalším.

Jak řekl spisovatel, výstupní dokument EU v těchto otázkách je bohatý na fráze, které by nevymyslel ani spisovatel George Orwell.

„Čtu si ten jejich mediální výstup v angličtině a fascinují mě fráze, na jaké by i Orwell byl krátký. A musím bruselským zákonodárcům přiznat lingvistický um. V překladu do češtiny to starší generaci připadne povědomé z jejich mládí. Navrhuje se tam „posilování demokracie“. Nečeká nás tedy demokracie obyčejná, nýbrž „posílená“, demokracie jako řemen. Nebo třeba toto: „Plná participace v evropském politickém prostoru“. Co to je ten politický prostor? A kdo v něm má plně participovat? Plně znamená povinně? Jak „neplně“ v něm zatím participujeme? Lamentuje se nad „nedostatkem voličského uvědomění“. Čili voliči jsou blbci a musíme je převychovat?“ táže se slavný spisovatel.

Kuras upozorňuje na podobnost vyjadřování současné Evropské unie s výrazivem předlistopadové komunistické strany. Navrhuje, aby celá Evropa vystoupila z Evropské unie a Brusel tak zůstal sám se sebou.

„Upozorňuje se na „nejvyšší čas poprat se s existujícími výzvami a připravit se na výzvy budoucí odhozením zastaralých postojů a posílením evropské dimenze naší politiky“. Jaké výzvy? Jak se liší ty dosavadní od budoucích? Co jsou zastaralé postoje? Co tedy máme odhazovat a čím je nahrazovat? Takhle podobně blábolily závěrečné dokumenty sjezdů KSČ. A já bych navrhoval začít přemýšlet o eurexitu, čili vystoupení celé Evropy z EU, a nechat Brusel, ať si blábolí, ale už mu nedat ani cent našich daní,“ dodal.

Benjamin Kuras

Spisovatel Benjamin Kuras žije dlouhá léta ve Velké Británii. Patří ke kritikům Evropské unie za její politiku posledních let. Jedním z terčů jeho kritiky je i migrační politika unie. Sám vystupoval za brexit. V minulosti hovořil i o „nereformovatelnosti“ současné Evropské unie, přičemž o státech východní Evropy hovořil jako o možných zachráncích západní Evropy.