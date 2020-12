V pátek bylo odhaleno 6202 případů koronaviru. Skóre PES vyrostlo

Česko má podle pátečních výsledků nových 6202 pacientů nakažených koronavirem. Toto číslo je téměř o 1500 vyšší oproti stejnému dnu minulého týdne. Ve srovnání se čtvrtkem je nárůst vyšší asi o 300 případů. Přibylo dalších 109 úmrtí. V nemocnicích je aktuálně 4390 lidí.

Skóre PES vyrostlo o pět bodů na úroveň 69. Nachází se na úrovni čtvrtého stupně rizika, kde je od neděle. V pátek bylo provedeno 25 883 testů na koronavirus. Čtvrtý den v řadě je tak pozitivních více než pětina. V pátek to bylo 23,96 %.

K sobotnímu dopoledni je zemi pozitivních téměř 63 tisíc lidí, většina pacientů má lehký průběh nemoci. Počet pacientů ve vážném stavu vyrostl o 13 lidí, v současné době je ve vážném stavu celkově 563 pacientů.

Od příchodu nového koronaviru na území České republiky bylo odhaleno přes 575 tisíc případů.

Situace na Slovensku

Dříve bylo informováno, že Slovensko v pátek přijalo strategii postupného očkování proti onemocnění covid-19. Očkovaných by mělo být 65 procent populace s tím, že se očkovat budou lidé nad 18 let. Kvůli stále postupující nákaze se v zemi zvažuje také zákaz vycházení.

Vakcinace se podle infektologa Pavola Jarčuška bude realizovat ve čtyřech vlnách. V první vlně by se měli očkovat zdravotníci a pracovníci v domovech sociálních služeb, ale například i policisté, vojáci a pracovníci kritické infrastruktury. Ve druhé vlně se budou očkovat lidé nad 65 let a chronicky nemocné osoby. Ve třetí vlně budou očkovány osoby z malých romských komunit, bezdomovci, azylanti, ale například i učitelé. Ve čtvrté vlně by měly být očkovány pouze osoby nad 18 let, které o očkování budou mít zájem. Doplnil, že očkovat se bude ve vakcinačních centrech při nemocnicích.

Pandemická komise Slovenska chce navrhnout zákaz vycházení. Měl být podobný jako před celoplošným testováním. Vycházet by se mohlo jen za účelem cestování do práce, do školy, či například na nákup potravin. Důvodem je velmi vážná situace kolem nového koronaviru a zvyšující se počet hospitalizací.