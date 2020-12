„Pro ČT příliš oduševnělá, noblesní, chytrá.“ Odchod Písařovicové se stal důvodem k zamyšlení nad veřejnoprávním médiem

Média zároveň upozornila, že tvář Událostí od roku 2013 na ČT bude pracovat do 30. 12. Podle slov mluvčí Karolíny Blinkové bude mít ještě deset směn.

„Nebylo to snadné rozhodování, ale cítím, že pro mě teď nastal čas na změnu,“ uvedla Písařovicová.

Důvodem rozhodnutí je prý touha po změnách a naučení se něčemu novému.

Česká televize zveřejnila poděkování od Daniely a publikovala své přání odcházející moderátorce.

„Po 16 letech se s ČT rozhodla rozloučit Daniela Písařovicová. Začínala v ekonomické redakci ČT24 a postupně se stala moderátorkou Událostí i UK. Byla skvělá. A bude dál, ať bude dělat cokoli. Od ledna na ČT bez Daniely. Díky za všechny Tvoje zprávy! “

Reakce četných sledujících ukázala, že moderátorka bude lidem moc chybět.

„Přeji pí. Daniele Písařovicové jenom to nejlepší v její další kariéře a životě. Bude mi velmi chybět, těším se na to, že se s ní možná setkám v jiném pořadu na jiné televizi nebo např. při čtení jejích příspěvků a zpráv, pokud bude nadále pokračovat ve své práci v médiích,“ uvedla Jana Vignatiová.

„Nejdříve jsem Vám nevěřil, že to v Událostech a Komentářích dáte. Byla jste přece ‚jen‘ taková ta kráska, která čte zprávy. Ukázala jste pravý opak. Byla jste skvělá!! A budete mi moc chybět,“ vyslovil se Vít Reiter.

„Velké díky za nezapomenutelný kultivovaný projev. Držím palce pro další start, ale jen se nedejte do služeb oligarchů,“ popřála Věra Valová.

Někteří se vyslovili na adresu České televize.

„Pro firmu jako ČT příliš oduševnělá, noblesní, chytrá, sebevědomá. Za mě parádní rozhodnutí, co by ji tam do důchodu čekalo?“ zareagovala Veronika Mikešová.

Podle této uživatelky Daniela vždy vyčnívala ne svou výškou, ale projevem, vkusem a „vůbec nezapadala do té společnosti, která si nadhazuje familiérní hlášky a spisovnou češtinu mnohdy považuje za dogma“.

„Dobré rozhodnutí. Eurohujerská bolševická ČT brzy skončí,“ okomentoval sledující s nickem Jardys.

Další spekulovali o důvodech rozhodnutí Daniely a zase s přihlédnutím k dotyčné organizaci.

Hodně štěstí, Danielo! Po 16 letech se s @CzechTV rozhodla rozloučit Daniela Písařovicová. Začínala v ekonomické redakci ČT24 a postupně se stala moderátorkou Událostí i UK. Byla skvělá. A bude dál, ať bude dělat cokoli. Od ledna na ČT bez Daniely. Díky za všechny Tvoje zprávy! pic.twitter.com/AuoHK3NrAu — Česká televize (@CzechTV) December 11, 2020

​„Zřejmě už se nechce účastnit na konspiracích, šíření pomluv a nevyváženém otevřeně euroliberálním aktivismu, který ČT předvádí dnes a denně,“ poznamenal Milan Vinický.

Daniela Písařovicová

Daniela Písařovicová, která 12. prosince slaví své 42.narozeniny, se narodila ve Znojmě, kde vystudovala Gymnázium ve Znojmě. Následně absolvovala Vysokou školu ekonomickou.

S televizí populární moderátorka spolupracuje od roku 2004. Začínala v ekonomické redakci, moderovala Studio ČT24, Interview ČT24 a řadu mimořádných vysílání, Události a Události, komentáře.

Za rok 2010 moderátorka byla oceněna cenou TýTý v kategorii Objev roku. V roce 2018 se televizní hvězda účastnila taneční soutěže StarDance, skončila před finálem.