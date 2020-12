Mystérie novoročních setkání prezidenta. Co můžeme očekávat od letošního obědu Zemana a Babiše?

Prezident Miloš Zeman se svou manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou pozvali premiéra Andreje Babiše s celou rodinou na novoroční oběd do Lán.

Miloš Zeman se v tomto smyslu drží tradice. K novoročnímu obědu pozval nejen předsedu vlády Andreje Babiše, ale také jeho manželku Moniku a děti Frederika a Vivien. „Dostali jsme pozvání na začátek příštího roku,“ cituje Blesk slova Moniky Babišové. „Pozvánku dostaly i děti,“ dodala premiérova žena.

Sváteční oběd se bude konat na zámku v Lánech v neděli 3. ledna roku 2021 ve 13:00. U svátečního stolu se setkají Babišovy děti i s dcerou prezidenta Kateřinou Zemanovou, která kvůli situaci s rozšířením koronaviru neodcestovala do Velké Británie, aby pokračovala ve svých studiích. V podobné situaci se ocitla i dcera Babiše Vivien, která kvůli pandemii neodcestovala na studia do Španělska.

„Ona už se mohla vrátit na tento semestr, protože někteří studenti chodí do školy, ale většina z nich má distanční výuku, pro kterou se rozhodla i Vivka. Funguje proto z domova,“ vyjádřila se pro Blesk Monika Babišová.

Frederik a Vivien se zúčastnili obědu v Lánech již v loňském roce. Loňský novoroční oběd se konal 5. ledna. Na svátečním stole nechyběla kachní paštika a portské víno, na hlavní chod podávali candáta pečeného na másle s brambory, a na dezert citronový a malinový sorbet s jahodami.

Loňské setkání se však neobešlo bez malého faux pas ze strany Babišů, kteří opomněli, že prezidentova dcera Kateřina slaví 1. ledna své narozeniny. „Je pravda, že jsme se až na obědě dozvěděli, že Kateřina Zemanová je narozena 1. ledna, takže jsme jí gratulovali, ale dárek jsme neměli,“ okomentoval loňskou situaci Babiš. Letos má rodina Babišů šanci svou chybu napravit a potěšit ji malou pozorností.

Tradici novoročních slavnostních obědů prezidenta s premiérem na zámku v Lánech započal Zemanův předchůdce Václav Klaus. V počátcích na setkání politiky doprovázely manželky.

Zmatky doprovázely novoroční oběd na zámku v Lánech v roce 2015. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tvrdil, že k novoročnímu obědu nebyla pozvána jeho manželka. Avšak Hrad toto obvinění razantně odmítl. Připomeňme, že v té době spolu prezident Zeman a premiér Sobotka moc dobře nevycházeli. Oběd se nakonec konal s účastí manželek, i když byla situace trochu napjatá.

K tradicím také patří novoroční oběd prezidenta s předsedy parlamentních komor. Termín konání svátečního obědu však prezident Zeman nenaznačil a je sporné, zde se v tomhle roce bude konat.

„Pozvánku žádnou nemám. Nepočítám s tím, že bychom spolu obědvali, ani se o to nijak nezajímám,“ vyjádřil se předseda senátu Miloš Vystrčil. Zeman nechce zvát předsedu Senátu na oběd kvůli jeho cestě na Tchaj-wan, která měla značně naštvat Čínu.

„Nevím, co má pan prezident v úmyslu a přiznám se, že se to dá podle mého názoru celkem obtížně odhadnout,“ cituje Blesk slova Vystrčila, který odpovídal na dotaz, co si myslí o plánech prezidenta na uspořádání slavnostního obědu.

V roce 2020 prezidenta Zemana obědval s šéfy Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS) a Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem 14. ledna. Zeman při setkání předal Kuberovi dopis z čínské ambasády. V dopise prý dostal varování od Číny před cestou na Tchaj-wan. O týden později Kubera náhle zemřel. O dopise se veřejnost dozvěděla až po jeho smrti.

V roce 2018 Kuberův předchůdce sociální demokrat Milan Štěch odmítl pozvání na oběd. Oběd se konal před druhým kolem prezidentských voleb a Štěch se nechtěl stát součástí předvolební kampaně Zemana, jehož kandidaturu nepodporoval.