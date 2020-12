Topolánek udeřil: „To je vláda markeťáků a populistická. Teď bych premiérem být nechtěl“. Schytali i Čaputová se Zemanem

Na začátku pořadu se Topolánek věnoval protiepidemiologickému systému PES.

„Mně se líbí ten PES, když je v boudě a trochu kňučí a neštěká, ale on se tak nechová. Ten pes, pokud se ta čísla zhoršují, tak je docela zlý,“ posteskl si Topolánek na Frekvenci 1.

„To si myslím, že se té vládě fakt nepovedlo,“ řekl expremiér.

Protiepidemický systém mu připadá tak složitý, že řada lidí vlastně vůbec neví, které zákazy doopravdy zrovna teď platí a které neplatí.

Topolánek upozornil, že nás těsně před Vánocemi čekají přísnější omezení.

„Vláda už tu nejlepší chvíli promeškala. Já si dovedu představit, že vzhledem k těm číslům bude muset vláda před Vánocemi udělat nějaké opatření, a do toho se jí nebude chtít. Ale pak riskuje, že leden a únor znovu strávíme v lockdownu a v celostátní izolaci,“ varuje expremiér.

Podle Topolánka však už nejde dělat nic méně bolestivého, zároveň lidé už mají plné zuby karantén, protože se bojí o svou existenci.

V rozhovoru obvinil vládu za počty mrtvých, protože trasování na začátku selhalo.

„To je vláda markeťáků, vláda nesmírně populistická. Ale já bych teď premiérem být nechtěl, protože teď už nic jiného dělat nejde,“ zaznělo z úst Topolánka.

Prozradil posluchačům, že se nechá očkovat proti nemoci covid-19, ale nikoliv proto, že to doporučuje vláda, ale proto, že má strach o své blízké.

Topolánek: ODS se ocitla v kleštích

Jako bývalý předseda ODS Topolánek k nové předvolební koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL uvedl, tyto tři strany mají mezi sebou jisté odlišnosti, ale věří, že tato koalice může Česku pomoct. S vládou Andreje Babiše se podle Topolánka řítíme do politické, ekonomické a morální zdi.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani daňové změny ohlašované hnutím ANO, ODS, SPD a komunisty. ODS se podle něho ocitla v kleštích. Když hlasovala pro snížení daní, nechovala se rozpočtově zcela zodpovědně, ale kdyby pro snížení daní nehlasovala, Babiš by to mohl poté používat proti ODS až do voleb.

K výsledkům prezidentských voleb v Americe

„Joe Biden není můj šálek čaje. Já pořád tvrdím, že ten populistický odkaz Donalda Trumpa bude mnohem lepší než jeho vlastní obraz,“ sdělil politik.

Trump podle něj vystupoval velmi kontroverzně a málokomu to mohlo být sympatické, ale Trumpův odkaz bude nakonec hodnocen lépe.

Joe Biden bude podle Topolánkova názoru pokračovat v politice Baracka Obamy, což ve skutečnosti znamená, že se pro Česko v podstatě nic nezmění.

„Těm byrokratům v Bruselu se bude Biden možná líbit, protože s nimi bude mluvit mile, ale ta politika se v zásadě nezmění. Možná se urychlí ty obchodní dohody,“ řekl Topolánek.

Na závěr rozhovoru prohlásil, že sám se do politiky nechystá, ale doufá, že voliči v České republice v budoucnu vyberou lepšího prezidenta, než jakým je dnes Miloš Zeman.

„On vyloženě začal škodit a má z toho podle mě radost, protože už ho nic jiného, než tyhle motivace nedrží v tom diskursu. Doufám, že najdeme člověka, za kterého se nebudeme stydět. Pro mě i pološílená progresivistka (Zuzana) Čaputová je stokrát lepší volba než tento aktivistický prezident, který se vlamuje do Ústavy a tak trochu se za něj všichni stydíme,“ obul se Topolánek do prezidenta.