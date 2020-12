„Harry Potter je neskutečně otravný a neschopný kretén. Blbost, až to bolí.“ Vávra zdecimoval dětský idol

„Koukáme s dětma na Harryho Plotra. Nutno uznat, že „šovinistka“ (Joanne – red.) Rowlingová vymyslela geniální svět postavený na viktoriánské a gotické estetice a navymejšelela si do toho skvělé (un)reálie a kouká se na to dobře. Ale děj je hrozná blbost a Harry je tak neskutečně otravný a neschopný kretén, až to bolí,“ uvedl na svém Facebooku.

Tím ale Vávrovo hodnocení Harryho Pottera, který se ve své době stal absolutní hvězdou jak v knižní podobě, tak i na filmovém plátně, nekončí.

„Už před lety někdo psal, že Potter je zcela pasivní beta hrdina, který naprosto NIC za celou dobu neudělá dobře, všechno co se mu podaří, se mu daří jen díky pomoci ostatních a ti chudáci na to obvykle doplatí a zemřou strašlivou smrtí,“ dodal.

Podle jeho názoru Harry Potter, jako hlavní postava celé ságy, většinou jen dělá vše špatně.

„Zombie Harry se většinu času jen šokovaně a zděšeně potácí prostorem a čeká, až mu někdo poradí, co má dělat (a pak chcípne). Ve třetím díle to pak Rowlingová korunovala tím, že z Pottera udělala naprostého blbce, protože VŠECHNO to co má dělat, mu radili Woldemortovi poskoci a díky tomu, že to ten idiot dělal, se Woldemort mohl vrátit na svět zabíjet jeho kamarády,“ myslí si přední český herní vývojář.

Potter, jak si myslí Vávra, že příčinou všeho zla, co se jemu a bytostem okolo něho v příběhu děje.

„Celá pointa série je, že Potter je příčinou veškerého zla a kdyby neexistoval a někdo ho hned z kraje sejmul, tak na světě panuje klid a mír a nikdo další by neumřel,“ uvedl.

Své likvidační hodnocení příběhu Harryho Pottera uzavírá skokem do současnosti, kdy poukazuje na skutečnost, že lidé, kteří ve svém dětství a během svého dospívání měli Pottera jako idol, nyní studují na vysokých školách, přičemž jim hrozí, že se stanou podobnými „budižkničemy“ jako smyšlená postava J. K. Rowlingové.

„A tohle měli za idol dnešní vysokoškoláci. Možná i tam bych hledal příčinu toho co se dnes kolem nás děje. Větší budižkničemu za vzor lze mít jen těžko,“ prohlásil Daniel Vávra.

„PS: Ale vážně. Zkuste přijít na JEDINÉ důležité rozhodnutí, kdy Harry sám svojí hlavou něco vyřešil, nebo rozhodl. Naprosto vždycky to je tak, že někdo přijde a řekne mu, co má dělat a on to bez přemýšlení udělá, protože je to debil, který každýmu věří. Vždycky. A když náhodou něco vymyslí sám, tak to posere,“ uzavřel kritiku Harryho Pottera vývojář.

Harry Potter

Postavu Harryho Pottera vytvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová v sérii stejnojmenných knih o mladém žákovi čarodějnické školy. Série knih Rowlingovou katapultovala mezi nejslavnější spisovatele současnosti.

Filmové zpracování knih udělalo z několika dětských herců a hereček hvězdy stříbrného plátna. Harryho Pottera ve filmech ztvárnil Daniel Radcliffe.