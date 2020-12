Je už tohle nacismus? Bakalův Respekt odhalil reálný svět liberálů, tvrdí Ovčáček. Znechutil už i odpůrce Zemana

Na co se opravdu netěším:



Až to demoblok za rok vyhraje a pražští liberálové přejdou ze stavu „Česko je v hajzlu!“ do stavu „to jsme vám to nandali, vidláci!“



Tenhle obrázek je toho takovým předvojem... 👎 https://t.co/GgMOU6SQ30