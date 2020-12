Trojkoalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL půjde do voleb společně, ale hned po nich se rozejde

Strany TOP 09, ODS, KDU-ČSL se rozhodly, že do příštích voleb půjdou jako trojkoalice. U této příležitosti tak představily společné volební heslo, které zní „Jdeme do toho SPOLU“, a v celé republice začali umisťovat první billboardy. Je zde však jedna zásadní věc, v níž mají dotyčné strany již také jasno.

Konkrétně se jedná o to, že se dané strany po volbách rozejdou. Ve Sněmovně tak budou mít samostatné kluby a „pojedou na vlastní triko“, a to bez ohledu na to, zda budou ve vládě či v opozici.

„Máme dohodu, že po volbách bude každý klub fungovat individuálně,“ vyjádřil se v rozhovoru pro Právo předseda lidovců Marian Jurečka.

Platí, že TOP 09, ODS, KDU-ČSL budou kandidovat jakoa nebudou muset zamlčet své značky. Nicméně, pro vstup koalice do Sněmovny budou potřebovat. podle volebního zákona, přes 15 procent. Zmiňme, že pokud jde o KDU-ČSL a TOP 09, koalice je pro ně existenčně důležitá. Již delší dobu se totiž obě strany pohybují na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup každé jednotlivé strany do Sněmovny. Občanští demokraté by jim tak mohli pomoci s tím, že z vrcholné politiky nevypadnou, ale existuje zde i jedno riziko, a sice, že je kandidáti ODS díky kroužkování přeskáčou a nakonec v dolní komoře neposílí, jak si od vzniklé koalice slibují.

Uveďme také, že v současné chvíli má TOP 09 sedm poslanců a lidovci deset. Při ustavení nové Sněmovny však strana k vytvoření klubu potřebuje jen tři poslance.

O lídrech je rozhodnuto

A pokud jde o lídry, i na těch se již koalice dohodla. Občanští demokraté by měli nominovat na společnou kandidátku jedničky v devíti krajích. KDU-ČSL připadnou tři první místa a TOP 09 dvě.

Šéf ODS Petr Fiala, který bude za koalici aspirovat na předsedu vlády, se stane lídrem na domovské jižní Moravě. Stejně tak tomu bude i v případě Jurečky, který má být jedničkou v Olomouckém kraji. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová bude v čele soupisky v hlavním městě.

Jurečka k rozdělení kandidátek ještě uvedl, že klíčovým faktorem jsou zde výsledky voleb 2017.

„Zohledňuje se i to, jak silné jsou strany v regionech. A podle toho jsme sestavili kandidátky, ať jde o volitelná místa, nebo o celkové počty,“ prohlásil.

Ladění programu a jisté ústupky

A jak je na tom program? Například strana KDU-ČSL o něm bude ještě jednat v pondělí v Brně. Následně by se další týden měli sejít lídři stran a návrhy seskupit do finálního tvaru, který s kandidátkami musí ještě schválit širší vedení všech tří stran.

„Chceme, aby se to promítlo do důchodového systému. Chceme společný vyměřovací základ pro důchod, aby to bylo férové a spravedlivé pro maminky, které by neměly mít nižší důchody, jako je tomu teď,“ poznamenal.

Strana Jurečky ku příkladu požaduje, aby bylo v koaličním programu zahrnuto tradiční lidovecké téma, kterým je podpora rodin.

Rovněž podotkl, že se jeho strana chce zaměřit také na ekologii, podporu výsadby stromů, alejí a celkově na změny hospodaření nebo podporu větší adaptace na změnu klimatu.

První místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin k tématu zase dovádí, že existuje shoda na reformě důchodového, sociálního a zdravotního systému, na zjednodušení sociálních dávek, ale také na tom, že některá témata budou tabu.

„Ze všech stran cítím odhodlání, protože chceme porazit Babiše. Ale každý jsme museli někde ustoupit. My nebudeme prosazovat například zavedení eura,“ prohlásil v rozhovoru pro Právu Czernin.

Lidovci tak například musí zapomenout na téma omezení či zákazu potratů.