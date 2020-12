První vakcína proti koronaviru dorazí do Česka již 28. prosince

Společnost Pfizer by mohla začít dodávat svou vakcínu do Česka již od 28. prosince. Mělo by se jednat o prvních 9 750 dávek. Půlka půjde do Prahy a další polovina do Brna. Očekává se, že vakcína proti koronaviru od společnosti Pfizer schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) již příští týden, a sice 21. prosince.