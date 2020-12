ČR se v pátek přehoupne do 4. stupně PES, což přinese změny v opatřeních. Zavřou se restaurace, hotely i fitness centra

Vláda se dnes shodla na tom, že v naší zemi začne od pátku 18. prosince platit čtvrtý stupeň protiepidemických opatření PES. I když by tento stupeň normálně znamenal celkové uzavření většiny obchodů a služeb, nyní bude mít řadu výjimek. Přesto se však dotkne hotelů, ubytovacích a stravovacích zařízení a fitness center, které musí znovu zavřít.

Přechod do čtvrtého stupně systému PES začne platit od pátku, shodla se vláda na dnešním jednání.

„Mrzí mě to. Bylo to velmi těžké rozhodnutí, uvědomujeme si, jak velký dopad to má na životy lidí,“ prohlásil k rozhodnutí český premiér Andrej Babiš.

Co se změní a co zůstává?

Ten však vzápětí dodal, že obchody ani služby zatím zavírat nebudou.

Všechny obchody, bez ohledu na velikost a sortiment, tak zůstávají otevřené, jen se musí dodržovat hygienická opatření (rozestupy a maximálně 1 zákazník na 15 metrů čtverečních). Platí i to, že může být otevřeno i v neděli.

Radovat se mohou také zaměstnanci služeb, konkrétně ti z kosmetických, kadeřnických salonů nebo solárií. I tato zařízení zůstávají v provozu, pokud nejsou součástí provozovny, která je zavřená.

Zavřít však musí ubytovací a stravovací zařízení, herny a kasina, či fitness centra, bazény a sauny. Pokud jde o stravovací zařízení, otevřeno může být pouze výdejové okénko, a to do 23.00 hod, přičemž se z okénka nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici. Opět se ale bude moci z okénka prodávat káva či čaj.

Jedná-li se o ubytovací zařízení, ty mohou ubytovávat pouze lidi na služebních cestách. Za zmínku stojí i to, že hotelové restaurace zůstávají otevřeny pouze pro hotelové hosty a jejich otevírací doba se řídí otevírací dobou výdejních okének běžných restaurací.

Co se týče uzavírání provozu wellness a bazénů, o této otázce již před jednáním mluvil Ivo Hlaváč z Hospodářské komory.

„Fitness, wellness, bazény. To je sektor, který je dramaticky postižený celou epidemií. Ti lidé už nemají žádné zásoby, ze kterých by žili a fungovali. Pokud tam nepřijdou cílenější kompenzace než doposud, tak je to sektor, který bude horko těžko otvírat. Náklady s napouštěním bazénů a zprovozňováním wellness, které zase po týdnu zavřou, jsou enormní,“ pronesl.

Rovněž platí, že vláda povolila spuštění vleků a lanovek. Lyžařské areály se tak v pátek 18. prosince otevřou v tzv. rakouském modelu. V podstatě to znamená, že vleky a lanovky pojedou a bude možné si přijet zalyžovat, ale bez možnosti ubytování.

Zmiňme i to, že je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o konání venkovních trhů. Nicméně, na trzích se mohou prodávat jen potraviny a je zakázána jejich konzumace na místě. Stále je omezen počet stánků.

Dále zůstanou povolené návštěvy v domovech seniorů, a to za podmínky absolvování testu a nošení respirátoru během návštěvy. Bohužel však opět začne platit noční zákaz vycházení (od 23.00 do 5.00 hod) a vrátí se i omezení počtu osob srocujících se na veřejnosti (platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i venkovních prostorech).

Zaměříme-li se na sport, od pátku se uzavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský sport. Venku budou moci trénovat skupiny maximálně o šesti lidech. Profesionální sportovci budou mít výjimku, avšak za splnění podmínek. Soutěže se například nesmí konat za přítomnosti diváků.

Omezení se promítnou i ve sféře kultury – muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny. To stejné platí také pro zoologické a botanické zahrady. Knihovny mohou fungovat pouze pro výdej předem objednaných výpůjček předávaných skrze výdejní okénko.

Zmiňme také ještě svatby a pohřby, kterých se bude moci účastnit maximálně 20 lidí (dosud je to 30 osob). Kostely pak mohou být zaplněny pouze do 20 % své kapacity.

Kompenzace pro podnikatele

V neposlední řadě zmiňme také. Žákům se totiž prodlouží vánoční prázdniny a do lavic letos naposledy usednou již 18. prosince. Původně přitom měla výuka ve školách trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc Ministerstvo školství ČR označilo jako „Dny boje proti covidu“ a rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné. Uveďme, že školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému PES a mateřské a vysoké školy začnou 21. a 22. 12. fungovat podle 4. stupně.

Na jednání vlády přišla řeč také na kompenzace pro podnikatele. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že bude i nadále fungovat program Antivirus, a tak všechny zavřené obory mohou čerpat plné kompenzace mezd, včetně odvodů.

Provozovatelé také budou moci čerpat v rámci programu kompenzace na nájemné za poslední tři měsíce. Speciální kompenzační programy pak budou pro obory gastronomie a hotelnictví.