Přípravy očkování v ČR nejdou podle plánu. Očkovací látka má zpoždění

Česko má s přípravou očkování proti koronaviru zpoždění, ale koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta slibuje, že během dvou, tří měsíců to doženou. Na podzim příštího roku by mělo být proočkováno sedm miliónů obyvatel. Očkování bude zdarma a dobrovolné.

„Zpoždění rozhodně máme, ale v krátké době dvou až tří měsíců to doženeme. Očkování se mělo začít řešit v létě,“ vyjádřil se pro Českou televizi koordinátor. Podle očekávání by měla vakcína od společnosti Pfizer v objemu 5 000 dávek dorazit do Česka ještě do konce tohoto roku. Na začátku roku 2021 by pak mělo dorazit ještě stejné množství očkovací dávky.

„Dodávka bude, ne naší vinou, posunuta do dalších měsíců prvního kvartálu. V lednu jsme měli dostat 270 tisíc dávek a dnes víme, že budeme rádi, když toto množství dostaneme do února, března. Je to dáno kapacitou výrobce,“ vysvětlil Blahuta.

Každý zájemce o očkování by měl dostat dvě dávky vakcíny. Česko má smlouvy na nákup očkovací látky s několika společnostmi. Proočkovat se podle průzkumu chce 40 procent lidí.

„Sedm milionů pojištěnců jsme schopni za velkého úsilí naočkovat do léta, druhá věc je plnění dodávek. Poslední dodávky jsou naplánovány až na únor 2022, ale byli bychom rádi, kdybychom měli proočkovanou populaci na podzim příštího roku,“ vysvětlil koordinátor. Dále Blahuta dodal: „Pro dosažení kolektivní imunity by bylo potřeba mít proočkováno 70 procent dospělé populace. Pět milionů naočkovaných by podle mě mělo k bazální kolektivní imunitě stačit.“

Až první dávky vakcíny dorazí do Česka, ministerstvo plánuje začít očkovat ve větších nemocnicích. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová se vyjádřila: „Vzhledem k charakteru tohoto léčivého přípravku může být vakcína nejprve dodána do ministerstvem přímo řízených nemocnic.“ Jednou z příčin je specifika skladování vakcíny od společnosti Pfizer. Ta se totiž musí skladovat při teplotě minus 70 stupňů Celsia, což dělá její použití v každodenní praxi lékařů poměrně složitým.

Podle slov koordinátora pro očkování v první řade budou proočkování senioři nad 65 let, chronicky nemocní, diabetici či lidé s metabolickými poruchami. Zpočátku však bude nutné selektovat i tuto skupinu.

„V první části budeme vakcínu aplikovat ve větších nemocnicích, pracovištích Státního zdravotního ústavu a také v některých krajských nemocnicích,“ uvedl Blahuta.

Krajské nemocnice k očkování zatím nejsou připraveny, a čeká je řešení mnohých otázek. Takovými jsou například volné prostory pro testovací místa, nebo také kapacita čekáren nemocnic.

Co na to opozice?

Opoziční politici tvrdí, že vláda nemá jasno v očkovacím plánu. „Nejlepším řešením je registrace cestou praktických lékařů a domovů seniorů,“ vyjádřil se lékař a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Válek dále dodává: „Současně musí být dostatek mobilních týmů, a to tak, aby v první fázi bylo možné zajistit očkování např. v domovech seniorů.“

Například lidovecký poslanec Marek Výborný se domnívá, že Česko by mělo jít cestou Německa, kde se očkováním zabývají kromě nemocnic i speciální očkovací centra.

Předseda STAN Vít Rakušan zase kritizuje nedostatečně rozvinutou informační kampaň.

Nelze vyloučit ani nezbytnost pomoci ze strany armády, ministr obrany Lubomír Metnar řekl: „Základní parametry musí určit ministerstvo zdravotnictví. Oni musí říct, jak to chtějí udělat a zda a jak chtějí využít vojáky. Pokud bude pomoc potřeba, určitě se domluvíme.“