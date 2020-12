Vachatová narazila na činnost Genderové expertní komory: Prosazují společné záchody ve školách, a to na státní granty

Podle jejího mínění si totiž neziskové organizace vybírají témata, která nejsou ve společnosti tak akutní, ale vytvářejí kolem nich obrovský rozruch. A obyčejní lidé tyto projekty financují, i když o tom nemají nejmenší tušení.

„EU sama od sebe samozřejmě nic nevytváří ani neprodukuje, progresivistům tak jejich záměry a projekty přetavené do grantů platíme společně s vámi já i vy. A pak se nestačíme divit, kde se berou například všechny ty povinné kvóty na ženy, etnické a sexuální menšiny, cenzura, blokace na sociálních sítích a další a další valící se hrůzy,“ píše Vachatová.

„Jak se u nás nároky na maturitu staly nižší, vysokoškolské vzdělání dostupnější, otevřely se humanitní obory pro každého a v takovém množství, které je v lepším případě zbytečné a v horším pro většinovou společnost nebezpečné, do kterých se vrhli především ti, co by s největší pravděpodobností nic jiného vystudovat nedokázali,“ uvedla s tím, že všichni ti lidé si uvědomují, že genderová témata nejsou tou nejdůležitější věcí na světě, a proto je třeba problém nejprve uměle vytvořit.

Jak vznikají takové organizace? Vachatová to popisuje příkladem Genderové expertní komory (GEK).

Čím se zabývá GEK? Vachatová přináší citát z Příručky pro budoucí i současné učitelky a učitele, na níž GEK pracovala, a jde tam o to, že „oddělené WC pro muže a ženy je zřejmý příklad společensky vytvářených významů, které se otiskují do fyzické podoby prostoru“.

„A také například to, že bychom se měli vyvarovat běžných stereotypů, jako je umístění zrcadla pouze na holčičích toaletách,“ pokračuje.

Členka Trikolóry se obává, že členové podobných organizací pronikají na různé úrovně moci a dostávají od státu granty a dotace. Popisuje, například, jak zástupkyně GEKu dosáhla členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

„A náhoda tomu nejspíš chtěla, že v témže roce dostávají od Úřadu vlády drobný příspěvek ve výši 160 040 Kč,“ popsala a dodala, že taky žádají od státu dotaci na mediální školení svých členů.

„Zabývali se tím, že slovo „gender“ začalo získávat poněkud negativní nádech a že je velmi překvapuje, že proti genderovým tématům u nás, v ateistickém Česku, brojí církev, a taky je trápila novela vysokoškolského zákona, protože v přímém ohrožení byla podle mě vcelku zbytečná katedra Gender Studies UK,“ uvedla.

Vachatová prozkoumala výroční zprávy GEK a poukázala na to, jak v roce 2017 poslanec Jakub Janda z ODS usiloval o to, aby se 7 milionů z dotačního programu převedlo do jiné rozpočtové kapitoly.

Svůj příspěvek ukončila intrikou: informovala, že předsedkyně GEK Vandas Maufras Černohorská v roce 2019 působila jako produkční Konference integrace, kterou pořádalo Integrační centrum Praha.

„Jejichž partnerem je mimo jiné i Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., která nyní chce těch nechvalně slavných 360 000 Kč za nemajetkovou újmu pro uprchlíky od Ministerstva vnitra, ale to je už jiný příběh,“ uzavřela věc.