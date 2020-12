Používejte zdravý selský rozum, okomentoval Blatný zmatky kolem nových nařízení

Blatný okomentoval i rozpaky ohledně nových nařízení vlády, která budou platit od pátku. Server Lidovky.cz v úterý upozornil, že z publikovaného textu vyplývá, že se zavádí omezení volného pohybu s výjimkou cest za prací, za rodinou, k lékaři nebo kvůli vyřízení neodkladných úředních záležitostí také cesty nutné k obstarávání základních životních potřeb. Znamenalo by to, že lidé nebudou smět chodit nakupovat například dárky, ačkoli ministři slibovali opak.

„Je žádoucí a je to potřeba, abychom omezili náš pohyb nejen v noci, ale i během dne,“ řekl novinářům Blatný. Podle něj není cílem vlády ani ministerstva v nařízení vyjmenovat všechna místa, kam člověk může v době mimořádného omezení volného pohybu chodit.

Šéf resortu zdravotnictví uvedl, že místo kreativního výkladu je zapotřebí používat zdravý selský rozum.

„Vláda žádné obchody nezakázala, na druhou stranu velmi jasně apeluje na to, abychom se s ostatními lidmi stýkali jen tehdy, pokud je to opravdu nutné,“ zdůraznil ministr.

Vakcínu si nevybereme

Česko bude mít pro plošné očkování obyvatel proti koronaviru k dispozici až pět různých vakcín. Pouze jedna z nich bude jednorázová. V případě ostatních je nutné aplikovat několik dávek. Lidé, kteří se rozhodnou naočkovat, si však vakcínu nebudou moci vybrat.

„Přijde nám pět druhů vakcín. Jedna bude jednorázová, takže se nemusí opakovat,“ uvedl ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) při jednání v Poslanecké sněmovně.

„Nemyslím si, že by bylo možné si mezi nimi vybírat. Bude to dáno tím, jak budou vakcíny distribuované,“ poznamenal šéf resortu začátkem prosince.

Podle Blatného by bylo možné začít s očkováním již mezi svátky. Bude se jednat o 10 tisíc dávek. Již dříve ministr Blatný avizoval, že si lidé nebudou moci vybrat. Celkem je objednáno 12 milionů dávek vakcíny pro 6,9 milionu občanů.

Praha do konce prosince dostane celkem 1204 dávek. Zbytek půjde do krajů.

„Ministerstvo zdravotnictví má jasný příkaz – vakcína přijede do skladu, rozdělí se do všech krajů, budou tam už čekat auta jednotlivých krajů, rozvezou to a začne se konečně očkovat,“ řekl Babiš poslancům.

Premiér chce, aby ministerstvo zdravotnictví co nejdříve spustilo informační kampaň k vakcíně. Uvítal by, kdyby se do kampaně zapojili i známé osobnosti a sportovci.

„Bylo by dobré, abychom v tomhle směru působili na naše spoluobčany a doufejme, že i ministerstvo zdravotnictví už konečně spustí kampaň. Protože i Evropa chystá kampaň. Ursula von der Leyenová (předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) mluvila o tom, že bude na plakátech Messi, a možná nějací další známí sportovci,“ řekl Babiš.