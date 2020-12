Senát zamítl zákaz diskriminace nenaočkovaných lidí. Chyběly dva hlasy

Těsnou většinou hlasů v Senátu neprošel návrh, který by vysloveně stanovil dobrovolnou formu vakcinace proti koronaviru a zakázal diskriminaci těch, kteří vakcínu odmítají. Podobný návrh již dříve odmítla Poslanecká sněmovna.

Senát ve středu po obsáhlé debatě schválil vládní podobu zákona o pravidlech pro nákup a distribuci vakcín. Senátoři se shodli, že očkování bude plně hrazeno z pojištění a nebude povinné.

Dříve se Senátní výbor pro zdravotnictví shodl, že je nutné explicitně v zákoně zapsat, aby očkování proti koronaviru bylo pouze dobrovolné a zákon by vysloveně zakazoval diskriminovat nenaočkované osoby. Tento návrh výboru v Senátu neprošel pouze o dva hlasy. Zákon, který horní komora schválila zrychleně, musí nyní podepsat prezident.

Předseda výboru Roman Kraus (ODS) řekl, že vakcína s ohledem na nutnost jejího vyvinutí nebyla prověřena ve standardních lhůtách. Pokud by zákon neobsahoval výslovný zákaz diskriminace neočkovaných, mohlo by to mít dopad na jejich uplatnění například na trhu práce.

Dříve podobný návrh předložila poslankyně SPD Karla Maříková, který však Poslanecká sněmovna odmítla.

Návrh zákona, který nyní schválil Senát, předpokládá odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se má podle zákona o náhradách za újmu při povinných očkováních.

Očkování v Česku

Stát zakoupí vakcíny proti koronaviru na základě objednávky Evropské unie. K dispozici bude mít látku od pěti výrobců. Celkem je objednáno 12 milionů dávek pro 6,9 milionu občanů. Lidé si ovšem nebudou moci mezi vakcínami vybírat.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se mohlo začít očkovat již mezi svátky. K dispozici by mělo být deset tisíc dávek. Vakcína pro milion lidí má dorazit v prvním čtvrtletí roku 2021.

Podle očkovací strategie budou mít přednost lidé nad 65 let a mladší osoby trpící vážnými chorobami. Jenom seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu. Mezi dalšími prioritními skupinami jsou zdravotníci z vybraných oddělení, kteří jsou nejvíce ohrožení, poté ostatní zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách a v kritické státní infrastruktuře. Očkování všech obyvatel může vyjít až na pět miliard korun.

Proti povinnému očkování vystoupila Světová zdravotnická organizace (WHO). Ředitelka oddělení imunizace WHO Kate O'Brienová prohlásila, že přesvědčování lidí ve prospěch vakcinace proti covidu-19 je lepší než nutit lidi k očkování.

„Nemyslím si, že vyžadování je směr, kterým se máme vydat,“ prohlásila O'Brienová na tiskové konferenci.

Spolu s tím připustila, že očkování lze vyžadovat nebo ho důrazně doporučovat pro osoby určitých profesí, například lékaři na jednotce intenzivní péče, a to kvůli bezpečnosti lékařských pracovníků a pacientů.