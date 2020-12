Keller promluvil o opozici, Jourové a atmosféře v ČR: Někteří jsou přesvědčeni, že svobodu slova ohrožuje nošení roušek

Sociolog Jan Keller poskytl rozhovor serveru Parlamentní listy, ve kterém promluvil o opozici či o česko-ruských vztazích. Co považuje za výroky, které během covidu v naší zemi neměly padnout, a proč drží palce Mikulášovi Minářovi?

V rozhovoru Keller zmiňuje, jaký byl pro něj rok 2020. Konstatoval, že hodně špatný, jelikož se mnoho věcí, které chtěl dělat, rozsypalo a hodně plánu rozpadlo.

Podle sociologa nelze dost dobře změřit, který z pocitů letos obecně převažoval, zda strach či solidarita.

„Působilo to souběžně a část solidarity byla nepochybně vyvolána právě tím strachem. Ostatně strach, pokud člověka úplně neparalyzuje, může být docela užitečný. Pocit strachu souvisí s pudem sebezáchovy, který je důležitý pro reprodukci druhu,“ konstatoval.

Nezapomenutelné výroky

„Pokud jde o výroky, které neměly padnout, musel bych ocitovat skoro všechno, co během roku prohlásil docent Šmucler. Místo aby vrtal zuby, vrtá do věcí, kterým absolutně nerozumí. Přitom nese spoluzodpovědnost za to, že sehnat dnes zubaře patří k silně traumatizujícím zážitkům,“ konstatoval.

Keller se vyjádřil také k tomu, jaké výroky v naší zemi opravdu neměly padnout, či které by neměly zapadnout. V prvním případě zmiňoval Keller stomatologa Romana Šmuclera.

Jako „nezapomenutelné“ označil dále výroky předsedy občanských demokratů Petra Fialy ze srpna, kdy vyzýval k tomu, za co dnes ale vládu kritizuje. A nynějšího ministra Blatného taktéž zmínil. Podle něj si mohl odpustit výrok během svého nástupu do funkce, kdy uváděl, že od něj neuslyšíme slovo „přitvrzovat“.

A jak vidí Keller to, v čem opozice a vláda obstála a selhala? „Vládě se na jaře podařilo vyslyšet odborníka z oblasti pojišťovnictví, který ji upozornil na kritičnost situace. Nepodařilo se jí nechat si poradit na podzim zavčas od někoho podobného. Opozici se podařilo dokonale utajit, jak by postupovala ona, kdyby byla na místě vlády. Nepodařilo se jí přesvědčivě vysvětlit, proč by se zrovna ona měla na místě vlády ocitnout,“ uvedl.

Panikaření a couvání

A s jistou dávkou ironie okomentoval i nadcházející parlamentní volby. Do těch se totiž formují dva opoziční bloky. První z nich je ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a další Piráti se Starosty.

„Já držím palce Mikuláši Minářovi. Je to šikovný mladý muž, kterému by se mohlo podařit získat ve volbách čtyři a půl procenta, ubrat je trojkoalici a dosáhnout toho, že se do Parlamentu nedostane ani ODS se svými dočasnými spojenci, ani on. Dost mu v této věci věřím a obávám se jenom toho, aby na poslední chvíli nezpanikařil a necouvl,“ vysvětlil.

Podle Kellera tato covidová doba ukázala, v jaké nesmyslné době žijeme. Připomněl, že zatímco lidé na koronavirus umírají po celém světě, vojenské bloky zbrojí usilovněji než v minulosti.

Keller se taktéž vyjádřil k tématu česko-ruských vztahů. „Abych neupadl v podezření u paní Jourové, musím pochopitelně odpovědět, že na Rusko je třeba být mnohem tvrdší než dosud, migraci musíme vítat jako lék na naše problémy a hrozbu terorismu nesmíme přeceňovat. Kdybych odpověděl jinak, usvědčím se z toho, že jsem patrně Putinův agent, navíc xenofob a k tomu všemu islamofob,“ řekl.

Dodal, že právě v takové atmosféře my žijeme. Ta bude podle něj houstnout a „někteří dokážou být při tom všem tak naivní, že jsou přesvědčeni, že svobodu slova ohrožuje nošení roušek“.