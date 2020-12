Vláda jedná o prodloužení nouzového stavu. V Česku přibylo přes osm tisíc nakažených covidem-19

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 34 239 lidí, což je o 7 127 případů více než v týdnu od 30. listopadu do 6. prosince. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve středu přibylo 8 235 nakažených, což je o 1 822 případů více než minulý týden. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 602 404 lidí, z toho se 522 649 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 69 719 nakažených, z nichž se 4 609 pacientů nachází v nemocnicích.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 10 036 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 256 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 652 nakažených, tato statistika se ještě může měnit, jelikož ministerstvo data upravuje.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda dnes ve Sněmovně usiluje o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Nově by tak trval do 22. ledna. Vicepremiér Jan Hamáček ČTK uvedl, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Aktuálně nouzový stav platí do 23. prosince. Poslanecká sněmovna bude o návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD jednat nejspíše v úterý 22. prosince.

Antigenní testování v Česku

Od středy po celé České republice probíhá dobrovolné antigenní testování veřejnosti na covid-19, které potrvá do 15. ledna. Je zdarma a uhradí ho zdravotní pojišťovna. Jak upozorňují Lidovky.cz, mezi lidmi se začala šířit panika, že se na testování před Vánoci nedostanou.

Testování probíhá v bezmála 170 odběrových centrech, většinou se jedná o velké nemocnice. Do akce se však zapojila také necelá tisícovka praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří testují v ordinacích primárně své registrované pacienty. Antigenní test se dělá výtěrem z nosohltanu a výsledek se testovaný dozví do 20 minut.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný již dříve uvedl, že kapacita bude až 60 tisíc testů denně. Podle Lidovek.cz se zatím registrovalo asi 30 tisíc zájemců. Hlavní hygienička Jarmila Rážová připomněla, že cílem projektu je především včasné odhalení infekčních osob, které budou následně izolovány, čímž se zabrání dalšímu šíření nákazy.