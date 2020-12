Režisér Strach: Při televizní revoluci jsem byl jen naivní pěšák. Nestál jsem na správné straně

Jiří Strach poskytl rozhovor pro Reflex, kde hovořil o takzvané televizní (spacákové) revoluci, k níž došlo před 20 lety v roce 2000.

„Byl jsem mladý a naivní a opravdu si myslel, že nějací zlí politikové nám chtějí vzít krásnou instituci a svobodu slova. A tak jsem jezdil na demonstrace na Václavák,“ uvedl Strach. Jeho matka ho za jeho pozici prý kritizovala s tím, že je „ale blbej, že jim tam jezdí dělat komparsistu“. Strach na slova matky reagoval tím, že situaci okolo ČT tehdy považoval za ohrožení svobody slova.

„Až když si politici začali v České televizi lehat do spacáků a dělat tam stafáž, uvědomil jsem si, že nejde o mravnost, ale normální politický boj. Kvůli své nevyzrálosti jsem se načas stal naivním pěšákem na jejich politickém bitevním poli. Takovou chybu bych už v životě nechtěl opakovat,“ dodal na téma své angažovanosti při spacákové revoluci v České televizi.

​ČT zprivatizovaná povstalci

Strach není jediný, kdo v rozhovoru pro Reflex hovořil o České televizi. Radní ČT Hana Lipovská včera na svých sociálních sítích publikovala svůj rozhovor pro toto vydání. V souvislosti s televizní krizí roku 2000 hovořila o tom, že ČT byla ovládnuta povstalci.

„Úzce spolupracujete s Janou Bobošíkovou, která má k ČT vážné výhrady. Není vliv Bobošíkové na vás její velkou satisfakcí za to, že patřila k poraženým v televizní krizi 2000?“ tázal se redaktor Reflexu.

„Pak se ale musím ptát, jak to s ní po krizi dopadlo. Nastoupila na Novu, kde měla nejsledovanější pořad, stala se europoslankyní. Neznám člověka, v němž by bylo tak málo touhy po satisfakci a pomstě, jako je Jana Bobošíková. Rozmlouvala mi kandidaturu s tím, že zaplatím vysokou cenu. Bohužel, ČT byla zprivatizovaná povstalci a ty dopady cítíme dodnes,“ odpověděla Hana Lipovská.

„Je v pořádku, když v televizi zaznívají názory pana Wollnera, Fridrichové, Železného, ale nesmějí to být názory jediné. Podle mě jsou to velcí profesionálové, ale jakmile na místě, kde byste čekali argumenty a informace, narážíte pouze na názory, které jsou navíc dobře predikovatelné, nutně vzniká hlad po tom, jak to vidí druhá strana. Hezky to vyjádřil spisovatel Tuvia Tenenbom, když řekl, že zakážemeli vstup určitého myšlenkového směru do veřejného prostoru, poskytneme mu paradoxně mnohem větší prostor. Každý z nás má v ČT jednu akcii. Jinými slovy - ČT by měla patřit myšlenkově a mentálně všem. Některé pořady a lidé, kteří jim dávají tvář, se podle mě natolik nechávají vtáhnout do hry do té míry, že ztrácejí nadhled,“ dodala ekonomka.

Televizní krize roku 2000

