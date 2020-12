Za čtvrtek přibylo 7590 nových případů covidu-19, PES stoupl na nejvyšší stupeň

Za včerejší den si země připsala na konto 7590 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. V porovnání s minulým týdnem je to o 1721 případů více. Laboratoře provedly 27 228 testů, to znamená, že pozitivní výsledek testu mělo 27,9 procenta z nich.

Celkově bylo v zemi potvrzeno 610 006 případů, z toho se však již 527 062 lidí uzdravilo, aktivních případů zůstává 72 781. Nemoci podlehlo 10 163 osob. Hospitalizaci momentálně vyžaduje 4617 lidí s potvrzeným covidem-19.

Co platí

Co se týče protiepidemického systému, ten ukazuje v naprosté většině regionů pátý stupeň. Nejníže je Praha s 59 body, což odpovídá třetímu stupni. Nutno podotknout, že dnešním dnem se ale vrací země do čtvrtého stupně tohoto systému. Pro všechny z nás tak začínají platit opět nová opatření

Obnovuje se zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00. Výjimku pro tento zákaz tvoří půlnoční mše na Štědrý den. Shromažďování je povoleno nejvíce šesti osobám, a to jak vevnitř, tak i venku. Platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Svateb a pohřbů se může zúčastnit maximálně 20 osob, kostely mohou fungovat, avšak pouze do 20 procent své kapacity. Vnitřní sportoviště pro amatérský sport musí být zavřena, cvičení venku je povoleno, ale jen pro skupiny maximálně šesti osob. Bazény a wellness centra musí zavřít.

Obchody zůstávají otevřené, lidé tak mohou nakoupit jak v malých, tak velkých obchodech, stejně tak i v nákupních centrech. Nutností zůstávají roušky, dezinfekce, rozestupy. V jednom obchodě platí pravidlo 1 zákazník na 15 metrů čtverečních. Otevřeny jsou i služby jako kosmetika, kadeřnictví či solárium.

Restaurace a hotely musí mít zavřeno. Jídlo mohou restaurace prodávat jen přes výdejní okénka, která mohou fungovat do 23:00. Co se týče škol, žákům se prodlužují prázdniny, do školy jdou naposledy dnes.

Návštěvy zařízení sociálních služeb jsou povoleny, návštěvník se musí prokázat negativním testem na koronavirus, který není starší než 48 hodin.

Zmiňme také lyžařské areály, které mohou od dnešního dne zahájit sezonu. U vleků a lanovek je nutnost mít zakrytá ústa i nos, ve frontách se musí dodržovat dvoumetrové odstupy. Ubytování pro rekreační účely na horách není možné, stravovací zařízení mohou prodávat občerstvení přes výdejní okénko.