Brusel uznal některé námitky Česka vůči dolu Turów

Na konci září podalo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zahraničí podnět k Evropské komisi kvůli rozšiřování hnědouhelného dolu Turów. Obě ministerstva se rozhodla odeslat podnět „ve věci porušení unijního práva Polskou republikou v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti v dole Turów k Evropské komisi“.

„Procesní porušení, která nastala při přijímání báňského povolení do roku 2026 a v souvislosti s řízením o vydání báňského povolení do roku 2044, představují přesvědčivé žalobní důvody. Do budoucna by tak Česká republika mohla dosáhnout pozastavení těžební činnosti v dole Turów do doby, než budou vyřešeny veškeré problematické aspekty, tedy až získáme od polské strany veškerou dokumentaci, na níž máme dle unijního práva nárok,“ uváděl dřív ministr životního prostředí Richard Brabec.

Varšava pochybila

Podle ministra není cílem dosáhnout úplného zastavení těžební činnosti, ale snaha, aby probíhala těžba za takových podmínek, které by zajistily minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí v Česku. Stejně tak se usiluje o to, aby Polsko převzalo svou zodpovědnost za kompenzaci možné újmy, která by vznikla Česku pokračováním těžby.

Deník N uvádí, že Evropská komise dospěla k závěru, že při uplatňování směrnic o posuzování vlivu na životní prostředí a o přístupu k informacím Varšava pochybila. Dále se píše, že jde o „informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací“. Polsko se taktéž dopustilo chyby v tom, že se o dole rozhodovalo na základě starých zákonů, ty tak nebyly v souladu s unijním právem.

Co se týče stížností na porušování ještě dalších dvou směrnic, které se například týkají vlivu na zásoby pitné vody, ty EK ohodnotila jako neopodstatněné. Nutno podotknout, že k vyřešení sporu doposud mezi Českem a Polskem nedošlo. Toto právně nezávazné stanovisko EK tak může Česko využít při případné žalobě u unijního soudu.

Ačkoliv se české úřady k věci oficiálně nevyjádřily, Deník N píše, že z českého ministerstva životního prostředí byl ve středu odeslán do Polska dopis, který naznačuje žalobu k unijnímu soudu. Portál taktéž citoval slova ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který uvedl, že jsou připraveni podat žalobu, avšak rozhodnutí leží na celé vládě. Dodal, že se o tom bude jednat asi na začátku příštího roku s tím, že stanovisko EK budou brát v potaz, jelikož alespoň v jistých bodech dává Česku za pravdu.

Protesty proti rozšíření dolu

Turów se nachází na jihozápadním cípu Polska v blízkosti českých a německých hranic. Lidé z přilehlých obcí se obávají o možnou ztrátu pitné vody, děsí je také hluk, prach či propady půdy. Z polské strany však zásadnější vlivy dolu na české území odmítají.

Připomeňme, že důl, který dodává uhlí do elektrárny Turów, měl být uzavřen v květnu, ale úřady rozšířily povolení k využívání ložiska.

Kvůli tomu se sešli na konci srpna lidé z Česka, Německa a Polska u památníku Trojmezí u Hrádku nad Nisou na Liberecku na mezinárodní demonstraci Thirst for Justice, kde protestovali proti rozšíření dolu. Na akci ale byli i zastánci dolu a pokračování těžby na polské straně.