Metnar kvůli přesunu peněz rezignovat nehodlá. Babiš slibuje, že se peníze armádě brzy vrátí

České televizi uvedl šéf obranného resortu Lubomír Metnar, že kvůli schválenému přesunu deseti miliard korun z rozpočtu obrany do vládní rozpočtové rezervy rezignovat nehodlá. On sám očekává, že se peníze do rozpočtu ministerstva obrany vrátí na začátku roku.

Připomeňme, že během červnového rozhovoru pro ČTK Metnar uváděl, že v případě rozpočtových škrtů, které by se výrazně dotkly výdajů na armádu, by již na svém postu nadále zůstávat nechtěl.

Po dnešním schválení státního rozpočtu uvedl k věci několik slov také premiér Andrej Babiš. Podle jeho slov se muselo zvolit menší zlo a zabránit tak rozpočtovému provizoriu. Dodal, že přesun deseti miliard je jen dočasný s tím, že kabinet peníze vrátí začátkem příštího roku.

Zdůraznil, že se muselo vydat velké množství energie a času, aby se rozpočet schválil. Důvodem, proč kabinet vyhověl požadavkům KSČM, bylo to, aby nehrozilo v zemi rozpočtové provizorium.

„Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy,“ sdělil.

„Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky,“ dodal.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka by v zemi hrozil chaos, proto strana postup podpořila poté, co premiér slíbil, že v lednu navrhne peníze vrátit zpět armádě.

Ve výsledku pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo nakonec 56 poslanců z přítomných 106, přičemž v tom vládě napomohli i nezařazení Lubomír Volný a Marian Bojko z Jednotných.

Metnarova rezignace

Zmiňme, že pro Metnara vypadalo téma škrtů v armádě velmi problematicky. Uvedl totiž, že pokud premiér Andrej Babiš vyhoví žádosti komunistů a seškrtá investice na modernizaci armády, pak rezignuje. „Samozřejmě,“ prohlásil ministr obrany.

Zdůraznil, že celý svůj život pracuje v oblasti bezpečnosti, vybudoval si nějaký kredit.

„V případě, že bych viděl, že opravdu bude docházet ke škrtům, tak k tomu zaujmu postoj a vyvodím osobní odpovědnost. Mně není jedno, v jaké bezpečnostní situaci budou vyrůstat mé děti a vnoučata,“ podotkl.

Na schválený rozpočet zareagoval také prezident Miloš Zeman. Jeho slova citoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na sociální síti.

„Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun, uvedl v pátek dne 18. prosince 2020 prezident republiky. Miloš Zeman,“ napsal.