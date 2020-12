„Je to v podstatě prohra komunistů.“ Politický komentátor se obul do KSČM

Komentátor, který působí na severu Info.cz Petr Holec, se v televizi nechal slyšet, že se jedná o prohru komunistů.

„Já si myslím, že to je v podstatě prohra komunistů a že je to jenom symbolické, že nám komunisti předvedli, jak si za deset miliard, ze kterých neutratíte ani korunu, tak si koupíte mediální prostor těsně před Vánoci na něco, čím stejně nic nezměníte,“ uvedl.

Zmínil, že komunisté vyhrožovali vládě již v několika případech, nakonec však vždy ustoupili.

„Zkoušeli vyhrožovat kvůli rozpočtu i kvůli jiným věcem, tak teď si to asi užili, těch pět minut slávy, ale myslím si, že vůbec nic nezměnili,“ konstatoval.

Předvolební kampaň

„V současné chvíli, kdy vláda musí hasit obří ekonomické škody tím, že přivírá část ekonomiky, tak bychom vůbec nemohli čerpat evropské dotace a další věci... Čili v tom, si myslím, že by to rozpočtové provizorium sice nebylo poprvé v historii Česka, ale bylo by poprvé v takto výjimečné době,“ vyjádřil svůj názor s tím, že pokud by rozpočtové provizorium trvalo příliš dlouho, byl by to problém.

Podle jeho slov jsme v podstatě vstoupili do předvolební kampaně. Zároveň dal za pravdu premiérovi Babišovi v tom, že pokud by rozpočet neprošel teď, provizorium by trvalo, jelikož by se z něj v podstatě stala politická záležitost, nikoliv ta rozpočtová či ekonomická.

Taktéž vysvětlil, že se podle něj jedná o symbolickou prohru ANO a sociálních demokratů, protože je poprvé komunisté dohnali k tomu, aby ustoupili. Vzápětí však dodal, že nerozumí tomu, zda to komunisté považují za vítězství. „Pak to jenom ukazuje... jak už opravdu zoufalost a mizérii jejich stavu současného,“ míní.

Schválení rozpočtu

Co se týče samotného rozpočtu, ten byl v pátek schválen Poslaneckou sněmovnou se schodkem 320 miliard. Komunistům se povedlo prosadit přesunutí 10 miliard z resortu obrany. Ve výsledku pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo nakonec 56 poslanců z přítomných 106, přičemž v tom vládě napomohli i nezařazení Lubomír Volný a Marian Bojko z Jednotných.

Na schválený rozpočet zareagoval také prezident Miloš Zeman. Jeho slova citoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na sociální síti.

„Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun, uvedl v pátek dne 18. prosince 2020 prezident republiky Miloš Zeman,“ napsal.