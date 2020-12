V Česku přibylo 8800 nakažených, vrátili jsme se tak na listopadové hodnoty

Počty nakažených i podíl případů na počtu testů se naposledy dostaly na rekordní úroveň na přelomu října a listopadu. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat, ale v poslední době šíření nemoci opět zrychluje.

Podle webu ministerstva zdravotnictví je aktuálně hospitalizovaných 4 694 lidí, celkem aktivních případů je 76 943. Havlíčkův Brod je na prvním místě na seznamu počtu osob s potvrzenou nákazou onemocněním covid-19 za posledních 7 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel). V pátek podle údajů zemřelo 54 lidí.

Oficiálně je PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, z rozhodnutí vlády od pátku na čtvrtém stupni.

V Plzeňském a Karlovarském kraji vystoupal rizikový index až na 86 bodů. Pouze ve čtyřech regionech je index zatím ještě na čtvrtém stupni. Nejníže je nadále v Praze, kde činí 64 bodů.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se Česko v pátek vrátilo do čtvrtého stupně protiepidemického systému. Po dvou týdnech se tak obnovuje zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00. Výjimku pro tento zákaz tvoří půlnoční mše na Štědrý den. Shromažďování je povoleno nejvíce šesti osobám, a to jak vevnitř, tak i venku. Platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Svateb a pohřbů se může zúčastnit maximálně 20 osob, kostely mohou fungovat, avšak pouze do 20 procent své kapacity. Vnitřní sportoviště pro amatérský sport musí být zavřena, cvičení venku je povoleno, ale jen pro skupiny maximálně šesti osob. Bazény a wellness centra musí zavřít.

Obchody zůstávají otevřené, lidé tak mohou nakoupit jak v malých, tak velkých obchodech, stejně tak i v nákupních centrech. Nutností zůstávají roušky, dezinfekce, rozestupy. V jednom obchodě platí pravidlo 1 zákazník na 15 metrů čtverečních. Otevřeny jsou i služby jako kosmetika, kadeřnictví či solárium.

Restaurace a hotely musí mít zavřeno. Jídlo mohou restaurace prodávat jen přes výdejní okénka, která mohou fungovat do 23:00. Co se týče škol, žákům se prodlužují prázdniny, do školy šli naposledy v pátek.

Návštěvy zařízení sociálních služeb jsou povoleny, návštěvník se musí prokázat negativním testem na koronavirus, který není starší než 48 hodin.

Zmiňme také lyžařské areály, které mohou od dnešního dne zahájit sezonu. U vleků a lanovek je nutnost mít zakrytá ústa i nos, ve frontách se musí dodržovat dvoumetrové odstupy. Ubytování pro rekreační účely na horách není možné, stravovací zařízení mohou prodávat občerstvení přes výdejní okénko.

Jestli ale bude rizikové skóre stále vysoké, expertní skupina ministerstva bude podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného řešit, zda úřad přechod do nejpřísnějšího stupně vládě navrhne. Blatný označil za cíl zejména ochranu kapacity zdravotnického systému.