Klaus: Piráti a lidovci jsou pátá kolona v České republice. Chtějí migranty

„Veselé migrační svátky. Stojíme před Sněmovnou. Lidé nám tvrdí, že migrace teď není žádné téma, žádný problém, ale před pár hodinami tady proběhlo jednání, kde dokonce i naše dosti proevropská vláda a pan Jan Hamáček se snažili zamezit podvodům nelegálních migrantů při údajném slučování rodin a tak dále,“ prohlásil předseda Trikolóry ve videu publikovaném na jeho Facebooku.

„Máme tady otevřenou pátou kolonu – Piráty a lidovce. Pan poslanec (Jan) Čižinský, pan poslanec (František) Kopřiva ostentativně bojují za to, aby ani tato měkoučká novela nebyla přijata,“ dodal.

Podle jeho slov lidé, kteří usilují o záplavu České republiky nelegálními migranty, sedí v Poslanecké sněmovně a mají přitom mediální podporu.

„To je realita České republiky, proto se této věci musíme věnovat a budeme věnovat, protože lidé, kteří si přejí více a více nelegálních migrantů v České republice tady sedí, hlasují v parlamentu, mají mediální podporu. Někdo tomu musí bránit,“ uzavřel své vyjádření Klaus mladší.

Poslanecká sněmovna jednala o úpravě zákona o pobytu cizinců na území Česka. Novela pochází z dílny Ministerstva vnitra. Její smysl je upravit práva cizinců, jež jsou nesezdanými rodinnými příslušníky českých občanů. Ti měli dosud v podstatě stejná práva jako manželé.

Sněmovna posléze novelu zákona, která oddělí nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany ze zemí EU pouze volnější příbuzenské vazby, podpořila. Nyní se jí bude zabývat sněmovní bezpečnostní výbor.

Francie

Za posledních 40 let se Francie změnila ze stmelené země v území nevhodné pro život, kde vládne násilí, kde původní národ a náboženství vystřídali migranti a radikální islám, napsal minulý týden francouzský Le Figaro.

Francie Giscarda d'Estainga zmizela, konstatuje autor článku. Dvě generace stačily k tomu, aby byla zlikvidována odvěká stmelenost Francouzů. Stačilo 40 let, aby jeden národ začal být nahrazován jiným, jedno náboženství cizím. Do osmdesátých let začínali „noví Francouzi“ z jiných zemí rychle sdílet společné rodinné ovzduší, žili ve shodě s ostatními, vzpomíná novinář.

Dnes všude vládne násilí jako zkouška domácí války, kterou si tolik přejí zastánci politického islámu, stěžuje si novinář. Navíc existuje aliance krajní levice a výtržníků, kteří o sobotách pustoší ulice francouzských měst, a takzvaných antikapitalistů, pro něž „dobrý policista je mrtvý policista“.

Katastrofě se ještě dá předejít, píše autor. Avšak není to prý Emmanuel Macron, kdo zachrání Francii před úpadkem.