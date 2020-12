„Přichází nová totalita.“ Pikora otevřeně o tom, co kromě izolace přinesla pandemie

Zdůraznil, že kvůli koronaviru najednou žijeme sami, rodiny a přátelé se nemají potkávat a vánoční svátky nemají trávit společně.

„Místo toho máme rodičům poslat poštou respirátor a oni nám koronový dluhopis. To je proti naší přirozenosti a za to platíme daň. Lidé se zblázní a globální dluh bude astronomický,“ poznamenal Pikora.

Otázkou pro ekonoma zůstává to, zdali přinese vakcína zlepšení situace, protože zdaleka ne všichni se nechají očkovat. Kromě toho pro spoustu lidí trpících různými zdravotními problémy nebude ani vhodná.

„Dostali jsme se do bodu, kdy řeknete-li cokoliv, co vakcínu vyloženě nechválí, startují ochránci ‚pravdy‘, aby vás označili za dezinformátora,“ uvedl.

Dále autor komentáře upozornil na to, že vzhledem k jejímu vývoji nelze zaručit, že nebude mít vedlejší nežádoucí účinky.

Následně poukázal na to, že velký strach ze smrti vybuzený zprávami strašícími kolapsem zdravotnictví, vede k panice napříč společností.

Podle jeho názoru Čína i Afrika pandemii zvládají, protože tamní vlády a média nepodporují paniku.

„Čína má na prvním místě růst, my strach. Na západě se opozici hodí tepat vládu a média ji v tom pomáhají. Neustále lidi straší. Věří, že špatná zpráva se prodává líp než dobrá. To platí v USA stejně jako u nás,“ podotkl.

„Opatření jsou u nás tak rozsáhlá, že se sám sebe ptám, zda by ještě mohla být tvrdší, kdyby se šířila mnohem smrtelnější nemoc,“ vrátí se k situaci v zemi Pikora.

V komentáři zaznělo i další varování od autora.

„Korona je snad ve všech médiích na otvírací straně, a proto ji nedostaneme z naší mysli. To vše skvěle upevňuje novodobá cenzura na sociálních sítích. Strach z korony má velké oči.

Dezinformátora či cizího agenta leckdo vidí za každým bukem. Svoboda slova se dramaticky redukuje. Přichází nová totalita. A už je tu zase autocenzura?“ zdůraznil Pikora.

Ekonom se domnívá, že se koronavirus stal i politickou příležitostí.

„Rychle se šíří levicové myšlenky o ‚nutnosti‘ změny systému od základů. Mladí Gottwaldové mluví o restartu, resetu či rovnou otevřeně o přerozdělení bohatství. Levice navazuje na předkoronové heslo, že všichni mají na všechno právo. Politická korektnost dál bobtná. Čeká nás nějaký ohromný zvrat v globální společnosti. Snaha o konání dobra obvykle končí konáním zla,“ stojí v komentáři.

Doplnil, že hodně lidí si myslí, že je potřeba změnit politiky, jelikož je situace po celé Evropě víceméně stejná.

Ale podle Pikory to v politicích není, jedná se o filozofii, kterou je zapotřebí změnit.

„Levice i pravice by nabídly víceméně stejné řešení. Stávající ministr zdravotnictví by byl nejspíš ministrem, i kdyby vládla opozice. Je třeba změnit filozofii: Této planetě nevládneme. Musíme si to přiznat,“ vyslovil svůj názor ekonom.