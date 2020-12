„Zelený mozek chtěl dělat kariéru.“ Kotrba neuvěřitelně naložil generálu Petru Pavlovi. Mluvil o prasatech

Generál Petr Pavel poskytl rozhovor pro Blesk, kde hovořil o svých motivech pro vstup do komunistické strany v době před listopadem 1989.

„Bylo to rozhodnutí, na které s odstupem času a s tím, co vím dnes, rozhodně pyšný nejsem. Nejsem pyšný, na to, že jsem neměl dostatečný rozhled, dostatečně objektivní vzdělání, že jsem byl v tomto ohledu naivní. Zároveň ale vím moc dobře, že jsem osobně svým rozhodnutím nikomu neublížil, že jsem svým rozhodnutím nikoho nepoškodil a z toho důvodu necítím potřebu se omlouvat jednotlivcům. A pokud jde o symbolickou omluvu společnosti, za to moje chybné rozhodnutí z mládí, tak si myslím, že těch posledních 30 let, které jsem věnoval budování bezpečnější České republiky, je dostatečným důkazem toho, na jakých hodnotách stojím a o co mi jde. V žádném případě jsem nikdy nezneužil nějaké výhody, která by plynula z mého členství ve straně,“ prohlásil Pavel pro Blesk s tím, že do strany vstupoval, aby mohl sloužit u elitní výsadkářské jednotky v Prostějově.

Petr Pavel v rozhovoru hovořil i o svém otci, který údajně sloužil u vojenského zpravodajství a měl na starosti elektronický průzkum zahraničních armád.

„Když jsem teď procházel svoje složky před zveřejněním, narazil jsem na odkaz, který vedl k pro mě nové informaci, že byl agentem vojenské kontrarozvědky (VKR), která organizačně patřila pod StB. Jeho zaměřením byla ochrana utajovaných skutečností na jeho pracovišti. Ze spisu také vyplývá, že na základě jím poskytnutých informací nebyl zatčen žádný člověk,“ prohlásil generál o svém otci.

Reakce Kotrby

Na rozhovor Petra Pavla pro Blesk prudce zareagoval analytik Štěpán Kotrba. Označil ho za naivního syna naivního otce.

„Naivní syn naivního tatínka. Prostě jen chtěl ten zelený mozek dělat armádní kariéru. A teď se za to stydí,“ uvedl Štěpán Kotrba na svých sociálních sítích.

„Ty prase, měl by ses stydět, že jsi pošlapal přísahu, kterou jsi složil. Žes naplival na slib věrnosti lidu této země,“ dodal na účet bývalého vysokého funkcionáře NATO.

Petr Pavel

Petr Pavel byl v letech 2015–2018 ve funkci předsedy vojenského výboru NATO. Stal se prvním zástupcem zemí bývalé Varšavské smlouvy, který nastoupil do této funkce - nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické aliance. Předtím působil jako náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

V minulosti opakovaně uváděl, že je připraven ucházet se o prezidentský post při příštích volbách.