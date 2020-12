„Proboha, co dělal za dva roky v Praze?“ Holec Piráty nešetřil

Holec si neodpustil štiplavou poznámku o tom, že Pirátů se bojí stejně jako premiér Andrej Babiš. „Já se jich bojím taky. Pro jistotu se pořád dívám na hodinky a na peněženku, jestli je pořád mám, protože kluci rádi loupí. Oni neuznávají soukromej majetek. Transparentnost. Všechno bude všech, všichni uvidíme všechno,“ uvedl.

„Bartoš je určitě inteligentní chytrej člověk, navíc politickej talent, má i sociální inteligenci, na rozdíl od těch ostatních,“ řekl.

Předsedu Pirátů Ivana Bartoše označil za „toho s těma dredama“. Vyjádřil údiv nad tím, čím si Piráti tak získali českou společnost.

Zmínil však i další členy strany, například Mikuláše Ferjenčíka, či Vojtěcha Pikala. Ti mu připadají jako „chodící sfingy“. A o Pikalovi uvedl, že ten mu připadá jako z hororu. A ušetřen nezůstal ani primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Duhová vlajka na magistrátu

„Proboha, co dělal za dva roky v Praze? Vyvěsil duhovou vlajku na magistrát, zrušil novoroční ohňostroj a pravda, koupil si k sobě kávovar za sto tisíc. Já jenom doufám, že si v něm nevaří taiwanskej čaj, co má prej tak rád. Já bych mu poradil, proboha, ať se začne věnovat tý Praze, ať se jí věnuje aspoň ty zbývající dva roky, když si ho za to platíme,“ uvedl.

Pozornosti neušel ani předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Podle něj se ten totiž stane novým Josefem Urválkem, pokud se dostane k moci.

Nutno podotknout, že v rozhovoru se dotkl i Václava Klause, tedy bývalého prezidenta. „Já myslím, že už by měl vyjít nějaký slovník jeho slov, kovidismus je paráda. On má samozřejmě v lecčems pravdu. To, že média selhala během celého toho covidu,“ nechal se slyšet.

V neposlední řadě se však pustil i do novinářky Nory Fridrichové, která uvádí na ČT pořad 168 hodin a která byla hostem Českého rozhlasu.

„Já jsem si myslel, že mám něco s ušima. ‚U nás bylo bizarní, že se ke covidu vyjadřovali politici, třeba premiér a ministr zdravotnictví, místo toho, aby se vyjadřovali odborníci.‘ A já jsem si říkal, že to snad není možný, protože politici za to nesou odpovědnost,“ citoval Fridrichovou Holec.