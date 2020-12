Rizikový index PES je třetí den na nejvyšším stupni. V sobotu přibylo 5281 případů

Ministerstvo zdravotnictví registruje 80 502 aktivních případů. Počty nemocných, kteří skončili v nemocnici, v sobotu klesly oproti pátku zhruba o tři stovky na 4484, 592 pacientů je ve vážném stavu.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 bylo v Česku zaznamenáno přes 624 000 případů nákazy. Zemřelo 10 331 nemocných.

Nutno podotknout, že posun rizikového skóre PES do vyššího pásma neznamená automaticky změnu režimu, ale pokud se skóre drží na stejné úrovni tři dny, může to být důvod k zavedení přísnějšího stupně opatření. Připomeňme, že před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně PES však bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně asi dva týdny. Pro zlepšení opatření by mělo skóre být sedm dní v lepším stupni.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se Česko v pátek vrátilo do čtvrtého stupně protiepidemického systému. Po dvou týdnech se tak obnovuje zákaz vycházení mezi 23:00 a 05:00. Výjimku pro tento zákaz tvoří půlnoční mše na Štědrý den. Shromažďování je povoleno nejvíce šesti osobám, a to jak vevnitř, tak i venku. Platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Země směřuje podle ministra vnitra Jana Hamáčka ke zpřísnění opatření. Je prý jen otázka, od kdy se Česko přesune do pátého stupně PES. Vláda by o tom měla jednat hned v pondělí, uvedl ministr pro Seznam Zprávy.

„V pondělí dopoledne se sejdou pracovní skupiny, bude o tom i debata na krizovém štábu. Na ta čísla musíme reagovat,“ řekl Hamáček.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v průběhu pátku řekl, že expertní skupina ministerstva zdravotnictví bude muset řešit, zda vůbec vládě přesun do páté úrovně navrhne. Skóre musí podle pravidel zůstat na horší úrovni po dobu tří dnů.

Předseda vlády Andrej Babiš podle slov ČTK uvedl, že nemá informace o tom, zdali bude přesun do páté úrovně v pondělí na pořadu jednání.